آتش سوزی در قم منجر به فوت جوانی 30 ساله شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس تماس مردمی با اورژانس 115خبری مبنی بر سوختگی مردی حدوداً 30 ساله در خیابان آیت الله کاشانی داده شد.
وی ادامه داد: بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی که منجر به انفجار و آتش سوزی رخ داده بود سریعا پرسنل اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد که با توجه به شدت آسیب و سوختگی بالای فرد مذکور قبل از رسیدن اورژانس وی جان باخته بود.
سقوط آسانسور منجر به مصدومیت جوانی 17 ساله شد
معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: متاسفانه بر اثر سقوط آسانسوری در خیابان آزادگان جوانی 17 ساله مجروح شد.
وی ادامه داد: با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی فرد مذکور جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریتهای پزشکی استان قم از فوت جوانی 30 ساله در قم در اثر آتش سوزی و انفجار خبر داد.
