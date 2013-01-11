شرط تثبیت پیروی از پیامبر اکرم(ص)، تبعیت کامل از ایشان است

حجت الاسلام حسن غفاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما دو دسته آیه در قرآن کریم داریم که در ارتباط با الگو بودن انبیا و حضرت ابراهیم (ع) است.



وی ادامه داد: خداوند در آیه 21 سوره احزاب و آیه 68 سوره آل عمران از یک سو الگو و اسوه را تعریف می کند و از سوی دیگر پیرو حقیقی بودن را تبیین می کند.



غفاری فرد افزود: زمانی که قرآن کریم به داستان زندگی حضرت ابراهیم(ع) می‌رسد اشاره دارد که آن هایی به ایشان نزدیک تر هستند که از ایشان تبعیت داشته باشند و از جمله این افراد، حضرت محمد(ص) و مومنان و پیروان ایشان هستند.



عضو هیئت علمی موسسه امام رضا(ع) با بیان اینکه اگر امروز کسی می خواهد پیرو پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و امام خمینی (ره) باشد باید به صورت کامل از اصل تبعیت پیروی کند، گفت: شرط تثبیت این ادعا که کسی خواهان اسلام است، پیروی از اصول این دین الهی است.



وی تصریح کرد: پیامبر(ص) در برخورد با یهودی ها و مسیحی ها اظهار می دارد که در این زمانه کسانی به پیامبر اسلام طعنه می زنند که ادعای پیروی از حضرت ابراهیم(ع) را دارند، اما به راستی خداوند است که قضاوت می کند چه کسانی بهترین پیروان هستند.



غفاری فرد گفت: در سوره احزاب هم شاهد این هستیم که خداوند کریم کسانی را که دچار خمودگی در جنگ شدند را مورد خطاب قرار می دهد و به راستی اگر در این جنگ رشادت های حضرت علی (ع) نبود، معلوم نبود که چه بلایی بر سر امت اسلام می آمد.



وی اظهار داشت: در این برهه زمانی که عده ای مدعی ادامه دادن خط امام(ره) هستند این آیات درسی عظیم است، امروز کسانی این ادعا را مطرح می‌کنند که با جنگ در فلسطین، لبنان و سوریه و بحرین مشکلی ندارند و دست بیعت به سوی اجانب دراز کرده اند.

