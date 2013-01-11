به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بعد از پشت سر گذاشتن سه هفته از بازی های دور برگشت خود، روزهای پایانی دی ماه وارد هفته چهاردهم نیم فصل دوم می شود و طی آن صدرنشین لیگ برتر یعنی صبای قم روز پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه در خانه خود برابر شاگردان رضا عقابی به میدان می رود.



میزبانی صبای قم از شهرداری ساوه در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی انجام می شود که نماینده شایسته قم در هشت بازی خانگی قبل خود هفت پیروزی و یک تساوی کسب کرده است و از این نظر یکی از قوی ترین تیم های لیگ برتر در بازی های خانگی بوده است.



عملکرد شاگردان محسن حسن زاده در تیم فوتسال صبای قم در بازی‌‌های قبل به شکلی بوده است که آنها خوب بازی می‌کنند و بارها نیز موقعیت گل خلق می‌کنند و از قضا از فرصت‌ها به خوبی بهره می‌برند و البته در کارهای دفاعی نیز موفق هستند.



صبای قم به عنوان صدرنشین لیگ برتر هم اکنون با 35 گل خورده بعد از تیم های شهید منصوری قرچک و صنایع گیتی پسند اصفهان، سومین خط دفاعی برتر لیگ را در اختیار دارد و هفته آینده در خانه خود میزبان تیم فوتسال شهرداری ساوه خواهد بود.



شاگردان محسن حسن زاده که در چهار بازی اخیر یک عملکرد جالب را از خود به نمایش گذاشته و طی آن در هر بازی شش گل به حریفان زده اند، هم اکنون با زدن 86 گل بهترین خط حمله لیگ برتر را نیز در اختیار دارند و قوی ترین تیم لیگ محسوب می شوند.



با این حال صبایی‌ها در این دیدار حساس داخل خانه به دنبال تکرار پیروزی بازی رفت که یکی از 13 پیروزی قبل آنها در این فصل محسوب می شود، در حضور تماشاگران خونگرم قمی در مقابل تیم فوتسال شهرداری ساوه صف آرایی می‌کنند.



صبای قم در شرایطی در هفدهمین مسابقه خود در لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه‌های کشور برابر تیم شهرداری ساوه قرار می‌گیرد که در 16 مسابقه قبل به 13 پیروزی، دو تساوی و یک باخت دست یافته و با اختلاف چهار امتیاز نسبت به تیم دوم جدول در مکان نخست قرار گرفته است.



نماینده فوتسال قم در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حال حاضر با کسب 41 امتیاز در رده نخست جدول رده‌‌بندی مسابقات قرار دارد، در حالی که تیم صنایع گیتی پسند اصفهان هم اکنون با 37 امتیاز رتبه دوم جدول رده بندی را در اختیار دارد و سایه به سایه صبای قم حرکت می کند.

