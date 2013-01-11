اعلام تلفات طالبان در 2012/ سرکرده شبکه حقانی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در سال گذشته سه هزار و 300 شبه نظامی کشته و سه هزار و 500 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه رئیس پلیس ولایت بادقیس اعلام کرد که در جریان حملات مسلحانه طالبان به ایست های بازرسی در غرب افغانتسان، 5 پلیس افغانی کشته و 5 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین در جریان حمله امروز جمعه در 555 کیلومتری شمال غرب شهر کابل، دو عضو طالبان کشته شدند.

خبر دیگر اینکه ایساف امروز جمعه اعلام کرد در جریان عملیات پلیس افغانستان و ناتو در ولایت بغلان یکی از سرکردگان طالبان بازداشت شد.

نیروهای افغانی و ناتو در این عملیات همچنین موفق به کشف مهمات طالبان شدند. در این بیانیه به فرد بازداشت شده اشاره نشده اما گفته می شود که در اجرای عملیات علیه نیروهای افغانی و ناتو نقش بسزایی را داشته است.

همچنین نیروهای افغانی صبح امروز جمعه یکی از سرکردگان شبکه حقانی را در ولایت خوست در شرق افغانستان بازداشت کردند.

شبکه حقانی بیشتر در ولایت های شرقی افغانستان و کابل فعالیت کرده و حملاتی را علیه شخصیت های برجسته و نیروهای امنیتی انجام می دهد.