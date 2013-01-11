مراسم عزاداری رسول اکرم (ص) در سپاه خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین سوگواری رحلت حضرت رسول(ص)، پایوران و کارکنان سپاه استان در محل نمازخانه ستاد سپاه جوادالائمه(ع) شرکت داشتند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه سپاه ناحیه اسفراین در این مراسم با اشاره به آیه دو سوره مبارک جمعه، گفت: مأموریت همه پیامبران این است که انسان‌ها، در قالب تعالیم دینی و ارزشی به شناخت متعالی برسند.

حجت‌الاسلام نوروزی ادامه داد: همه انسان‌ها باید با انجام عمل صالح به دنبال ارزش‌ها باشند و از آلاینده‌هایی که دین انسان را به خطر می‌اندازد، دوری کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه سپاه ناحیه اسفراین گفت: تنها راه سعادت بشریت عمل به دستورات قرآن و تعالیم انسان ساز است. بر پایه این خبر در ادامه این مراسم، شرکت کنندگان در عزای رحلت حضرت محمد(ص) به نوحه سرایی و سینه زنی پرداختند.

