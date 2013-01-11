تیم نوجوانان ایران مقابل ایتالیا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ایران که با ترکیب مهدی امینی، سید مجید حسینی، امیر حسین کریمی (کاپیتان)، علی قاسمی، مصطفی هاشمی، یوسف سیدی، علی نوری، آرمین سبحانی، محمدرضا کاوه (علی قلی زاده از دقیقه 60)، امیر محمد مظلوم، مرتضی کاسب زاده (ماهان رحمانی از دقیقه 26) به میدان رفته بود بازی را بسیار خوب آغاز کرد.



در حالیکه بازیکنان ایران یک سال و نیم از بازیکنان ایتالیا کوچکتر بودند اما بازیکنان ایرانی یک بازی نزدیک و محکم را به نمایش گذاشتند.



درخشش مهدی امینی دروازه بان ایران چندین موقعیت صد در صد را از ایتالیا گرفت تا اینکه در دقیقه 23 با اخراج سید مجید حسینی به دلیل خطای هند روی خط دروازه ، ایران ده نفره شد. حسینی برای اینکه توپ وارد دروازه نشود هند کرد و از بازی اخراج شد. با درخشش امینی در دفع توپ، پنالتی ایتالیایی ها هدر رفت. پس از دست رفتن پنالتی بازیکنان ایران روحیه گرفتند و ایران بازی بهتری را به نمایش گذاشت و امیرمحمد مظلوم یک موقعیت تک به تک را از دست داد. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید تا حاضران در ورزشگاه از این نتیجه و بازی خوب تیم نوجوانان 10 نفره ایران مقابل جوانان ایتالیا شگفت زده شوند.



اما در نیمه دوم فشار ایتالیا بی امان بود و آنها از هر روشی برای رسیدن به دروازه ایران استفاده می کردند تا اینکه در دقیقه 59 روی اشتباه محمدرضا کاوه در دفع توپ، ایتالیایی ها صاحب یک موقعیت شدند و توپشان به گل تبدیل شد.



ایتالیا در دقیقه 78 هم روی یک کارتیمی گل دوم را به ثمر رساند و تا پایان بازی دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند.



از ایران علاوه بر اخراج سید مجید حسینی در دقیقه 23، امیر محمد مظلوم در دقیقه 73 اخطار گرفت تا سه اخطاره شود و به همراه سید مجید حسینی بازی آینده تیم نوجوانان مقابل اسلوونی را از دست داد.



در بازی دیگر امروز، جمهوری چک دو بر یک اسلوونی را شکست داد و ایران برای کسب مقام هفتم جام جهانی کوچک باید روز یکشنبه ساعت 11:30 به وقت تهران به مصاف اسلوونی برود. چک نیز با ایتالیا بازی می کند.