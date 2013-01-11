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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

به دلیل دید کم/

محور ساری - سمنان مسدود شد

محور ساری - سمنان مسدود شد

ساری - خبرگزاری مهر: محور ساری سمنان به علت کولاک شدید و نبود دید کافی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این محور از امروز جمعه تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

پلیس راهور ناجای مازندران از رانندگانی که قصد تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور دارند ، خواسته است ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی مامورین پلیس راه توجه کنند.
 
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن 88255555 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور از نظر ترافیکی، جوی و یا امداد رسانی احتمالی به همه هموطنان است.
 
مازندران دارای محورهای مواصلاتی هراز، سوادکوه، کندوان و سمنان به پایتخت کشور است.

 
کد مطلب 1788859

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