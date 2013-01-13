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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

در یکی از هتلهای تهران/

ادامه فیلمبرداری "پنج ستاره"/ بازی شهاب حسینی رو به اتمام است

ادامه فیلمبرداری "پنج ستاره"/ بازی شهاب حسینی رو به اتمام است

فیلمبرداری "پنج ستاره" به کارگردانی مهشید افشارزاده هم اکنون در یکی از هتل‌های تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون 10درصد فیلمبرداری این فیلم در یکی از هتل‌ها در شمال تهران انجام شده و قرارست حدود 60 درصد از "پنج ستاره" در این هتل جلوی دوربین برود.

تاکنون شهاب حسینی، شیرین بینا، امید روحانی، بهناز جعفری، سحر قریشی جلوی دوربین فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری این فیلم رفته‌اند. "پنج ستاره" اولین فیلم بلند سینمایی افشارزاده بازیگر سینمای ایران است.

به زودی بازی شهاب حسینی در این پروژه به اتمام می‌رسد. این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می‌شود.

تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده امیر سمواتی است و کامبوزیا پرتوی نیز مشاور کارگردان پروژه است. فیلمنامه "پنج ستاره" توسط علی اکبر قاضی نظام به نگارش درآمده است.

کد مطلب 1788874

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