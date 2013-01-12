لذت وقف به مردم تبیین شود

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسی که وقف می کند درواقع به میل جاودانگی خود عینیت می‌بخشد.



وی یادآور شد: مادامی که آن مال مورد استفاده قرار گیرد واقف هم وجود دارد و از خیرات آن بهره مند می‌شود.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم افزود: خداوند همواره انسان را به کار خیر و تقوا که ثمرات و برکات بسیار زیادی دارد فرامی‌خواند.



وی عنوان کرد: جهت آگاهی بیشتر مردم از آثار و ثمرات وقف لازم است روحانیان و مبلغان امور دینی و صاحبان منبر به تبیین برکات این عمل نیک بیشتر بپردازند.



حجت الاسلام غرویان، وقف را از جمله آثار ماتاخر انسان عنوان کرده و بیان داشت: حکومت اسلامی و سازمان اوقاف وظیفه دارند در راستای ایجاد امنیت برای مردم از اینکه اموال موقوفه در جهت خیر استفاده می شود تلاش کنند.



وی ابراز داشت: کسی که وقف می‌کند در واقع یک معامله با خدا انجام می‌دهد و خداوند است که موقوفه را در اختیار افراد صالح قرار می‌دهد.



این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: یکی از عوامل گسترش آموزه‌های دینی در جامعه امروز مسئله وقف است.



وی با اشاره به آثار و برکات زیاد وقف در زندگی دنیایی و آخرت افزود: زمین و خانه‌ای که وقف می‌شود صرف نشر معارف دینی و آموزه‌های اخلاقی و عرفانی شده و این بالاترین آثار و برکات را برای واقف دارد.