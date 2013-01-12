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۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

غرویان در گفتگو با مهر:

لذت وقف به مردم تبیین شود

لذت وقف به مردم تبیین شود

قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آثار و برکات وقف در زندگی انسان گفت: عالمان و مبلغان دینی لذت وقف را به مردم تبیین کنند.

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسی که وقف می کند درواقع به میل جاودانگی خود عینیت می‌بخشد.

وی یادآور شد: مادامی که آن مال مورد استفاده قرار گیرد واقف هم وجود دارد و از خیرات آن بهره مند می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم افزود: خداوند همواره انسان را به کار خیر و تقوا که ثمرات و برکات بسیار زیادی دارد فرامی‌خواند.

وی عنوان کرد: جهت آگاهی بیشتر مردم از آثار و ثمرات وقف لازم است روحانیان و مبلغان امور دینی و صاحبان منبر به تبیین برکات این عمل نیک بیشتر بپردازند.

حجت الاسلام غرویان، وقف را از جمله آثار ماتاخر انسان عنوان کرده و بیان داشت: حکومت اسلامی و سازمان اوقاف وظیفه دارند در راستای ایجاد امنیت برای مردم از اینکه اموال موقوفه در جهت خیر استفاده می شود تلاش کنند.

وی ابراز داشت: کسی که وقف می‌کند در واقع یک معامله با خدا انجام می‌دهد و خداوند است که موقوفه را در اختیار افراد صالح قرار می‌دهد.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: یکی از عوامل گسترش آموزه‌های دینی در جامعه امروز مسئله وقف است.

وی با اشاره به آثار و برکات زیاد وقف در زندگی دنیایی و آخرت افزود: زمین و خانه‌ای  که وقف می‌شود صرف نشر معارف دینی و آموزه‌های اخلاقی و عرفانی شده و این بالاترین آثار و برکات را برای واقف دارد.

کد مطلب 1788878

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