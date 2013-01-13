  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

مغانلو در گفتگو با مهر:

تنها به عنوان نفر اول کار می‌کنم/ به کریمی تبریک می‌گویم

تنها به عنوان نفر اول کار می‌کنم/ به کریمی تبریک می‌گویم

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو گفت: اینکه یکی از گزینه‌های مربیگری در تیم ملی تکواندو هستم جای خوشحالی دارد اما با احترم به تمام مربیان تنها به عنوان نفر اول کار می کنم.

بیژن مغانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در رسانه ها متوجه شدم یکی از گزینه ها برای هدایت تیم ملی هستم و از فدراسیون هم در مورد همکاری با کریمی صحبت هایی شد ولی جواب من منفی است.

سرمربی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه داد: کریمی استاد من است و احترام زیادی برای او قائل هستم. ولی اگر قرار باشد با تیم ملی همکاری کنم تصمیم دارم تنها به عنوان نفر اول مسئولیت قبول کنم.

مغانلو در پایان گفت: موفقیت تیم ملی آرزوی همه اهالی تکواندو به‌ خصوص مربیان است و برای کریمی و همکاران او در تیم ملی آرزوی موفقیت دارم. تکواندو ایران پتانسیل بالایی دارد و با  کمک اهالی این رشته یکبار دیگر شاهد درخشش در مسابقات جهانی و  آسیایی باشیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو امروز مرتضی کریمی را به عنوان سرمربی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان معرفی کرد. قرار است به زودی  اعضای کادر فنی برای همکاری با وی نیز اعلام شود.

کد مطلب 1788879

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