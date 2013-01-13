به گزارش خبرنگار مهر، پیرو درج مطلبی با عنوان "داوران جشنواره تجسمی فجر از دیروز تا امروز/ خارجی ها سه سال است غایبند" در سرویس فرهنگی هنری خبرگزاری مهر، مرکز امور تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد طی نامه‌ای توضیحاتی بر این یادداشت ارائه داد که در ذیل می‌آید:

پیرو درج مطلبی با عنوان "داوران جشنواره تجسمی فجر از دیروز تا امروز/ خارجی ها سه سال است غایبند" در سرویس فرهنگی هنری آن خبرگزاری در روز چهارشنبه 20 دی ماه توضیح زیر ارائه می‌شود.

در بخشی از آن مطلب به برگزاری نامنظم دوسالانه‌ها در سالجاری اشاره شده در حالی که دومین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی ایران و دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران در موعد مقرر برگزار شد.

دهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران نیز بر اساس زمان منظم می‌بایست در سال گذشته که مدیر مرکز هنرهای تجسمی تغییر نکرده بود، برگزار می‌شد و تعویق آن به دلیل تغییر مدیریت مرکز هنرهای تجسمی نبود. در سالجاری هم به دلیل بیماری دبیر دوسالانه و مسایل اقتصادی در نهایت مقرر شد به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شود و اعتبار آن هم مشخص است و در سال آینده هزینه خواهد شد.

دوسالانه تصویرگری نیز در سالجاری وارد مرحله اجرایی شد و اعضای شورای سیاستگذاری و دبیر دوسالانه در دوره مدیریت جدید مرکز تجسمی تعیین شدند. بنابراین مرکز هنرهای تجسمی بر برگزاری دوسالانه با مشارکت انجمن ها و هنرمندان تاکید دارد و برای برگزاری دوسالانه‌های سال آینده نیز برنامه‌ریزی خواهد کرد.

در بخش دیگری از مطلب به داوران پنج دوره جشنواره تجسمی فجر پرداخته و آمده است داوری جشنواره اول در بخش های مختلف به گونه ای بود که نوید یک جشنواره خوب و قابل تامل می داد و در بخش بعدی عنوان شده که چشم امید به حضور چهره‌های شاخص و نام آشنا در لیست جشنواره تجسمی فجر بود.

در داوری جشنواره تجسمی فجر در چند دوره هنرمندان مختلفی حضور داشتند و در برخی موارد رسانه‌هایی از تکرار افراد در داوری‌های جشنواره انتقاد کرده بودند، اما در همه دوره‌ها نام‌های جدیدی در داوری جشنواره اضافه شده اند و تغییراتی کرده است تا از تکرار نگاه ها در داوری ها دوری شود. مقایسه داوران این دوره با اولین دوره هم اسامی مشترک را نشان می دهد و هم تغییراتی را که در ترکیب داوران برای حضور هنرمندان دیگر صورت گرفته است.



توضیح مهر:



با عنایت به توضیح روابط عمومی مرکز امور تجسمی ارشاد بر یادداشت مندرج در خبرگزاری مهر اشاره به چند نکته الزامی است:

- در طول یادداشت مندرج در مهر بر این نکته تاکید شده است که برگزار نشدن دوسالانه ها به نفع هیچکس نیست و نباید یک دوسالانه به تعویق بیفتد. در آن یادداشت همچنین تاکید شده است که قطع توالی دوسالانه ها به ضرر هنر کشور است که در جوابیه مرکز تجسمی نیز بر برگزار نشدن برخی دوسالانه‌ها در موعد مقرر صحه گذاشته شده است.

- در یادداشت مذکور در خبرگزاری مهر فهرستی از داوران جشنواره تجسمی فجر در 5 دوره ارائه شده و قضاوت به مخاطب واگذار شده است و هیچ‌جای گزارش به قیاس سطح علمی و هنری این افراد پرداخته نشده است.

- در یادداشت مهر بر این نکته تاکید شده است که از دوره دوم به بعد جشنواره تجسمی فجر داوران خارجی غایب بوده‌اند که متاسفانه در این‌باره توضیحی ارائه نشده است.

- و در پایان اینکه تغییر داوران در دوره‌های مختلف در آن یادداشت لزوما به عنوان یک اتفاق منفی ارزیابی نشده بود. در آن یادداشت اینگونه اشاره شد: در یک نگاه اجمالی به این اسامی می‌توان متوجه شد که جشنواره هر دوره عموما داوران جدیدی در بخش‌های مختلف داشته و تکرار نام‌ها اتفاق رایجی در این پنج سال نبوده است.