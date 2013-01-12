یادواره شهدای کربلای پنج و 32 شهید شهرک آزادیه قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه جمعه در مسجد فاطمه الزهرا(س) شهرک آزادیه قرچک و در کنار نمایشگاه تصویری "مردان غریب" برگزار شد، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، سیدحسین نقوی حسینی نماینده شهرستانهای قرچک، پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی، محسن کهزادی عضو شورای اسلامی شهر، ایرج شیرنژاد رئیس و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر قرچک، و دیگر مسئولان شهرستان ورامین و قرچک در فضایی معنوی برگزار شد.

دبیر برگزاری این یادواره پس از قرائت قرآن توسط میلاد اردستانی قاری و حافظ جوان شهرستان ورامین، گفت: شهیدان پرورش یافته مکتب انسان ساز اسلامی هستند که با نثار خون پاکشان ارزش های الهی را احیا کردند و امروز وظیفه همه مردم و مسئولان است تا یاد و خاطره آنها را گرامی بدارند.

محسن کهزادی ادامه داد: شانزدهمین سالگرد شهدای کربلای پنج و گرامیداشت شهدای شهرک آزادیه قرچک برای آشنایی نسل جوان با شهدا و راهشان، هدف اصلی این مراسم است.

ارتقای بصیرت جوانان باید مهمترین هدف یادواره شهدا باشد

وی بیان داشت: یادواره های شهدا یادآوری ایثارگری ها و مجاهدت رزمندگان غیور ایران اسلامی است و ارتقای بصیرت و بینش جوانان باید مهمترین هدف یادواره شهدا باشد.

کهزادی افزود: گرامیداشت شهدا به مناسبت های مختلف و تداوم یاد و خاطره آنان در اذهان نسل جدید و جوان، در استحکام و تقویت باورها و ارزش های ملی و مذهبی آنان بسیار تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه "اقتدار جمهوری اسلامی ایران از خون شهیدان نشأت گرفته است" اظهار داشت: دفاع هشت ساله مردم ایران در مقابل مستکبران، نمایش قدرت استراتژیک جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی محسوب می شود.

عضو شورای اسلامی شهر قرچک خطاب به جوانان گفت: نشر و گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی در دنیا و آگاهی و هوشیاری مردم ایران در جلوگیری از نفوذ اندیشه ها و باورهای ضد دینی غرب، سبب شده تا دشمنان افکار و عقاید جوانان ما را نشانه بروند.

وی یادآور شد: کشور ما در دنیا به عنوان بزرگترین حاکمیت شیعی شناخته می شود که با تقدیم بیش از 200 هزار شهید در دوران جنگ تحمیلی، با دست خالی در مقابل ابرقدرتها ایستاد و اکنون نیز با پیشرفت در سایر عرصه های علمی، فناوری و دفاعی دشمنان را به هراس انداخته است.

عظمت و اقتدار ایران اسلامی به برکت وجود شهداست

وی ادامه داد: امروز عظمت و اقتدار ایران اسلامی به برکت وجود شهداست که با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی عزت و اقتدار را برای نظام جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.

عضو شورای اسلامی شهر قرچک، جایگاه شهدا در نزد خداوند متعال را بسیار بالا ذکر کرد و بیان داشت: شهدا با نثار خون پاک و مقدسشان اسلام و انقلاب را برای همیشه بیمه کردند و همه باید ادامه دهنده راه شهیدان بزرگوار باشیم.

وی اضافه کرد: تبیین ویژگی های شخصیتی و رفتاری شهیدان و شناساندن آن به مردم ضرورت دارد، چراکه چنین شهیدانی در این شهرستان کم نیستند و آنان با بصیرت خویش زمینه را برای حفظ و استمرار نظامی الهی هموار کرده‌ اند.

گرایش های سیاسی در خط ولایت مورد قبولند وگرنه طرد می شوند

در ادامه این مراسم، جلال روغنی از فرماندهان جانباز نابینای تخریبچی دوران دفاع مقدس، با بیان خاطراتی از آن دوران، افزود: ولایت خلاصه اسلام و کمال سعادت است؛ گرایشهای سیاسی موجود اگر در خط ولایت باشند، مورد قبولند وگرنه طرد می شوند.

وی تصریح کرد: اگر درسهای اسلام و اهل بیت(ع) و ولایت فقیه نبود مطمئن باشید سرنوشت جنگ تحمیلی شکست بود؛ مردم کشورمان نشان داده اند که تشنه قوانین و آموخته های اسلام ناب محمدی(ص) هستند.

روغنی ادامه داد: یادواره های شهدا باعث می شود مردم متوجه شوند که چه فداکاریهایی شده تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حفظ شود.

وی تأکید کرد: شهادت شایستگی می خواهد چون روزی خوردن در درگاه خداوند است و آنها که شهید شدند، سعادت بزرگ، اخلاص، پاکی و شایستگی کامل داشتند.

در جنگ نرم فرهنگی و اجتماعی دشمن باید هوشیار بود

این فرمانده جانباز تخریبچی دوران دفاع مقدس در بخش پایانی سخنانش گفت: جنگ تحمیلی با تمام فراز و نشیب هایش گذشت اما جنگ با دشمن مثل امروز پیچیده نبود؛ آن روز دشمن مقابل ما بود و می دانستیم چه کنیم ولی امروز در جنگ نرم فرهنگی و اجتماعی دشمن باید هوشیار بود.

پس از سخنان روغنی، مداحی به مناسبت شهادت امام رضا(ع) توسط اسماعیل خلج از یادگاران جانباز هشت سال دفاع مقدس اجرا شد و در پایان، سردار صالح از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان خاطراتی از گردان 9 دوران دفاع مقدس که 300 عضو داشته و 200 نفر آنها به شهادت رسیده اند و اکثر 100 نفر باقیمانده جانبازند، خاطراتی از مقام معظم رهبری نیز اظهار داشت.

تأکید اصلی شهدا این بوده که همه مردم پشتیبان ولایت فقیه باشند

سردار صالح تصریح کرد: تأکید اصلی شهدا این بوده که همه مردم پشتیبان ولایت فقیه باشند؛ در دوران دفاع مقدس شهیدانی بودند که هیچ گاه امام را از نزدیک ندیده و فقط عکس ایشان را رؤیت کرده بودند ولی دفاع جانانه ای از ولایت داشتند و به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه "باید با همه توان، هوشیارانه از شهدا درس بگیریم" افزود: دشمن در فتنه 88 تمام توانش را گذاشت که اصل ولایت فقیه را مورد هجمه قرار دهد و ریشه ولایت را بزند ولی مردم سرفراز ایران اسلامی اثبات کردند که از شهدا درسهای خوبی در زمینه ولایتمداری گرفته اند.

این یادگار دوران دفاع مقدس تأکید کرد: در سال 88 دشمن قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشت اما مردم همیشه در صحنه فقط یک کلام در آن جریانات شوم و 9 دی 88 گفتند و آن اینکه "هرکس با ولایت بود، با او هستیم و هرکس نبود، نابود می شود".