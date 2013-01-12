معضلات تکراری فرودگاه ایلام برای مسافران/ سرمایه گذاران منصرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه ایلام طی چند روز گذشته به جای اینکه یک عامل مهم در توسعه استان باشد و زمینه لازم برای سرمایه گذاری در استان فراهم کند به عنوان یک سد محکم بر سر راه توسعه معرفی شده است.

پروازهای دو روز پیش فرودگاه شهدای ایلام هم به سبب وجود گرد و غبار شدید در آسمان ایلام و نبود دید کافی خلبان تعطیل شد.

روز گذشته نیز پروازهای فرودگاه شهدای ایلام ‏به دلیل بارش شدید برف و یخبندان به ‏تعطیلی کشیده شد‏‎.

با نگاهی به لغو پروازهای فرودگاه ایلام می توان گفت وجود چنین فرودگاهی که به بهانه های کوچک تمام پروازهای آن لغومی شود به عنوان سد بزرگی در راه توسعه استان قرار گرفته است چراکه این استان به علت دوری از مرکز نیازمند حمل و نقل هوایی است.

اگر محل این فرودگاه نامناسب است باید محل آن را تغییر داد و اگر هم نواقصی دارد باید برطرف شود که این همه مشکل برای مسافران به وجود نیاورد.

روز گذشته پرواز تهران - ایلام به تهران بازمی گردد و یا گاهی اتفاق افتاده که پرواز تهران به ایلام در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشسته است و این اتفاق چه بسا سرمایه گذار را به این فکر می اندازد که در شهر و استانی با امکانات دسترسی بهتر سرمایه گذاری کند.

با این توضیحات ضروری است که هرچه زودتر این معضل اساسی در استان برای همیشه برطرف شود و واقعا فقط در مواقع اضطرار، پروازی لغو شود نه اینکه کمبود تجهیزات و بدی شرایط فرودگاه باعث لغو پروازها شود.

اگر قرار باشد استان محرومی مثل ایلام توسعه پیدا کند اولین فاکتور لازم، حمل و نقل است که این استان متاسفانه چه در حمل و نقل جاده ای و چه هوایی بسیار ضعیف است.

صنعت مهم حمل و نقل ریلی هم به رغم وعده های زیاد هنوز در استان وجود خارجی ندارد.