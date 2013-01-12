به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام محسن تهرانی اظهار کرد: ایشان با حضرت رضا(ع) بسیار بی‌ تکلف صحبت می‌ کرد و هیچگاه برای تبیین و ترویج معارف اسلامی از کمک و عنایت امام رئوف(ع) خود را بی‌ نیار نمی‌ دید.

فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی بیان کرد: مرحوم پدرم، بیش از 30 سال روزهای پایانی ماه شوال را به زیارت حضرت می‌ شتافت و همواره برای نفوذ و اثر معنوی بیشتر کلامش از حضرت رضا(ع) استعانت می‌جست.

حجت الاسلام تهرانی تصریح کرد: ایشان در حرم مطهر رضوی آرام گام برمیداشت، دائم الذکر بود و بسیار استغفار می‌کرد و صلوات می‌فرستاد.

وی گفت: لحظات تحویل سال و روز عرفه نیز از مواقعی بود که ایشان علاقه‌مند به زیارت بود و بنده را نیز در موقع حلول سال نو و در صحن مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی ملبس به لباس روحانیت کرد.

فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی با اشاره به این نکته که ایشان بارها گفتند که مجلس ترحیم من همزمان با شهادت حضرت ثامن الائمه (ع)خواهد بود، افزود: مرحوم آیت‌الله آقا مجتبی به دور از تعلقات دنیوی و مادی، دارای بینش و معرفت حقیقی به اسلام و عاشق و دلداده به خاندان عصمت و طهارت به ویژه حضرت زهرا(س) و امام رضا(ع) بودند.