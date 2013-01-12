به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این فستیوال که به سنت دیرینه خود ستاره‌هایی برجسته و فیلم‌های سیاسی را مد نظر قرار می دهد، برای "برلیناله" 2013 که از 7 تا 17 فوریه (19 تا 29 بهمن) برگزار می شود، 9 نامزد خود را معرفی کرد.

استیون سودربرگ چهره مشهور آمریکایی که پس از مدتها با جدیدترین فیلمش با عنوان "عوارض جانبی" برگشته از نامزدهای این رقابت است. این فیلم تریلری درباره داروهای شیمیایی است و جود لاو و کاترین زتا جونز در آن بازی می کنند. رونی مارا که در نقش "دختری با خالکوبی اژدها" بازی کرده بود نیز نقش بیماری را دارد که ناپدید می شود.

کاترین دونوو ستاره سینمای فرانسه هم با یک فیلم جاده ای به نام "در راه من" در نقش مالک یک رستوران خانوادگی ظاهر می شود که وقتی در تنگنای مالی قرار می گیرد، با یک خودرو راهی جدید را در پیش می گیرد. این فیلم ساخته امانوئل برکوت از فرانسه است.

پناهی نیز که برای ساختن فیلم های اجتماعی و انتقادی در جشنواره های مختلفی حضور داشته، با فیلم "پرده بسته" که خودش هم در آن حضور دارد، در این فستیوال حضور دارد. او سال 2011 با فیلمی به نام "این یک فیلم نیست" که با دوربین موبایل فیلمبرداری شده بود، در جشنواره فیلم کن حضور داشت.

سال 2010 و 2011 جشنواره کن، برلین و ونیز از او به عنوان یکی از اعضای داوری خود دعوت کرده بودند. توجه این جشنواره‌ها به پناهی و آثارش یکی از نمادهای سیاسی بودن این رویدادهای هنری است زیرا یکی از مهم ترین دلایل توجه به آثار پناهی نیز فعالیت‌های سیاسی وی است.

فردریک باند از آمریکا با فیلمی به نام "مرگ ضروری چارلی کانتریمن" با بازی شیا لابوف، اوان راشل وود و مدز میکلسن نیز در این رقابت شرکت دارد.

دیگر فیلم هایی که از آن ها برای حضور در رقابت امسال نام برده شده شامل «کامیل کلودل 1915» به کارگردانی برونو دامونت از فرانسه با بازی ژولیت بینوش، "یک اپیزود از زندگی یک قراضه جمع کن" از دانیس تانوویچ از بوسنی، "طلا" ساخته توماس آرسلن از آلمان با بازی نینا هاس هستند.

تولیدی مشترک از سینمای فرانسه-آلمان-بلژیک با نام "راهبه" با بازی ایزابل هوپرت فرانسوی و مارتین گدک آلمانی به کارگردانی جولیام نیکلوکس و فیلمی به نام "لیلا فوریه" ساخته پیا مارایس محصول مشترک آلمان- آفریقای جنوبی- فرانسه و هلند دیگر نامزدهای این رقابت هستند.

وونگ کار وای کارگردان چینی که ریاست گروه داوری امسال این جشنواره را برعهده دارد، با درامی جدید با عنوان "استاد بزرگ" که در شب افتتاحیه در تاریخ 16 فوریه به نمایش در می آید، از دیگر حاضران برلیناله اما در بخش غیررقابتی خواهد بود.

جشنواره فیلم های اروپا با برلیناله هر سال شروع می شود. سال پیش جایزه خرس طلای برلین به فیلمی از ایتالیا به نام "سزار باید بمیرد" اثر فیلمسازان کهنه کار پائولو و ویتوریو تاویانی تعلق گرفته بود.