غیبت رادومیر جالوویچ در شهرآورد اصفهان/ سپاهان مصدومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان در دیدار روز یکشنبه خود مقابل ذوبآهن اصفهان یک مصدوم دارد و سرمربی تیم اصفهانی نمیتواند در این بازی از مهاجم مونتهنگرویی استفاده کند.
جالوویچ در بازی هفته نوزدهم سپاهان مقابل فولاد خوزستان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد و 3 اخطاره شد تا بازی بعد تیمش را از دست دهد اما با توجه به لغو دیدار هفته بیستم سپاهان مقابل راهآهن شهر ری، در بازی هفته بیست و یکم مقابل ذوبآهن به میدان نخواهد رفت.
سپاهان به جز این بازیکن محروم دیگری ندارد و هیچ یک از بازیکنان این تیم نیز با مصدومیت دست و پنجه نرم نمیکنند.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و ذوبآهن اصفهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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