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۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

غیبت رادومیر جالوویچ در شهرآورد اصفهان/ سپاهان مصدومی ندارد

غیبت رادومیر جالوویچ در شهرآورد اصفهان/ سپاهان مصدومی ندارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رادومیر جالوویچ، مهاجم مونته‌نگرویی سپاهان به دلیل محرومیت نمی‌تواند در دیدار روز یکشنبه سپاهان مقابل ذوب‌آهن به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان در دیدار روز یکشنبه خود مقابل ذوب‌آهن اصفهان یک مصدوم دارد و سرمربی تیم اصفهانی نمی‌تواند در این بازی از مهاجم مونته‌نگرویی استفاده کند.

جالوویچ در بازی هفته نوزدهم سپاهان مقابل فولاد خوزستان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد و 3 اخطاره شد تا بازی بعد تیمش را از دست دهد اما با توجه به لغو دیدار هفته بیستم سپاهان مقابل راه‌آهن شهر ری، در بازی هفته بیست و یکم مقابل ذوب‌آهن به میدان نخواهد رفت.

سپاهان به جز این بازیکن محروم دیگری ندارد و هیچ یک از بازیکنان این تیم نیز با مصدومیت دست و پنجه نرم نمی‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1789031

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