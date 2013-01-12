غیبت رادومیر جالوویچ در شهرآورد اصفهان/ سپاهان مصدومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سپاهان در دیدار روز یکشنبه خود مقابل ذوب‌آهن اصفهان یک مصدوم دارد و سرمربی تیم اصفهانی نمی‌تواند در این بازی از مهاجم مونته‌نگرویی استفاده کند.

جالوویچ در بازی هفته نوزدهم سپاهان مقابل فولاد خوزستان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد و 3 اخطاره شد تا بازی بعد تیمش را از دست دهد اما با توجه به لغو دیدار هفته بیستم سپاهان مقابل راه‌آهن شهر ری، در بازی هفته بیست و یکم مقابل ذوب‌آهن به میدان نخواهد رفت .

سپاهان به جز این بازیکن محروم دیگری ندارد و هیچ یک از بازیکنان این تیم نیز با مصدومیت دست و پنجه نرم نمی‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.