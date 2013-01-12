محمد صلصالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل سپاهان اصفهان و عملکرد دو تیم در این مسابقه اظهار داشت: شرایط ذوبآهن در این مسابقه با دیدار دور رفت متفاوت است و با توجه به پیروزیهای اخیر و امتیازاتی که در بازیهای اخیر کسب کردهایم، به امید کسب نتیجه به مصاف سپاهان میرویم.
وی ادامه داد: تیم ما به 3 امتیاز این بازی به شدت احتیاج دارد تا جایگاه خود را در جدول ردهبندی بهبود بخشد زیرا ذوبآهن در جدول جایگاه چندان مناسبی ندارد و تنها پیروزی در بازیهای آینده میتواند ما را از این وضعیت بیرون بیاورد بنابراین امیدارم تیم ما پیروز این مسابقه شود.
مدافع ذوبآهن بیان داشت: ما در حال حاضر شرایط خوبی داریم و از نظر آمادگی در وضعیت مطلوبی هستیم و به نظرم میتوانیم مقابل سپاهان نتیجه بگیرم. در دیدار با استقلال اگرچه شایسته پیروزی بودیم اما آن ذوبآهن قدرتمند نبودیم و توان تیم ما خیلی بالاتر از اینهاست.
وی اضافه کرد: به خوبی میدانیم که سپاهان نیز به امتیاز این مسابقه احتیاج دارد اما ما باید این 3 امتیاز را کسب کنیم و دیگر نباید در بازیهای خود امتیاز از دست دهیم.
صلصالی در مورد شرایط خودش برای این مسابقه اضافه کرد: در حال حاضر نسبت به نیم فصل نخست در آمادگی خوبی به سر میبرم و تلاش میکنم که این آمادگی را در بازیهای آینده نیز حفظ کنم.
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