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۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

صلصالی در گفتگو با مهر:

ذوب‌آهن به 3 امتیاز بازی سپاهان احتیاج دارد/ مقابل استقلال خوب نبودیم

ذوب‌آهن به 3 امتیاز بازی سپاهان احتیاج دارد/ مقابل استقلال خوب نبودیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم ذوب‌آهن به 3 امتیاز دیدار با سپاهان به شدت احتیاج دارد و به دنبال این هستیم که این امتیاز را از آن خود کنیم.

محمد صلصالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل سپاهان اصفهان و عملکرد دو تیم در این مسابقه اظهار داشت: شرایط ذوب‌آهن در این مسابقه با دیدار دور رفت متفاوت است و با توجه به پیروزی‌های اخیر و امتیازاتی که در بازی‌های اخیر کسب کرده‌ایم، به امید کسب نتیجه به مصاف سپاهان می‌رویم.

وی ادامه داد: تیم ما به 3 امتیاز این بازی به شدت احتیاج دارد تا جایگاه خود را در جدول رده‌بندی بهبود بخشد زیرا ذوب‌آهن در جدول جایگاه چندان مناسبی ندارد و تنها پیروزی در بازی‌های آینده می‌تواند ما را از این وضعیت بیرون بیاورد بنابراین امیدارم تیم ما پیروز این مسابقه شود.

مدافع ذوب‌آهن بیان داشت: ما در حال حاضر شرایط خوبی داریم و از نظر آمادگی در وضعیت مطلوبی هستیم و به نظرم می‌توانیم مقابل سپاهان نتیجه بگیرم. در دیدار با استقلال اگرچه شایسته پیروزی بودیم اما آن ذوب‌آهن قدرتمند نبودیم و توان تیم ما خیلی بالاتر از اینهاست.

وی اضافه کرد: به خوبی می‌دانیم که سپاهان نیز به امتیاز این مسابقه احتیاج دارد اما ما باید این 3 امتیاز را کسب کنیم و دیگر نباید در بازی‌های خود امتیاز از دست دهیم.

صلصالی در مورد شرایط خودش برای این مسابقه اضافه کرد: در حال حاضر نسبت به نیم فصل نخست در آمادگی خوبی به سر می‌برم و تلاش می‌کنم که این آمادگی را در بازی‌های آینده نیز حفظ کنم.　

کد مطلب 1789069

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