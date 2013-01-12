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۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

جهانشاهی در گفتگو با مهر:

درب‌های ورزشگاه فولادشهر از ساعت 12 یکشنبه باز می‌شود/ بلیت فروشی شهرآورد در ورزشگاه

درب‌های ورزشگاه فولادشهر از ساعت 12 یکشنبه باز می‌شود/ بلیت فروشی شهرآورد در ورزشگاه

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای دیدار دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در شهرآورد اصفهان از ساعت 12 روز یکشنبه باز می‌شود.

علیرضا جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد باز شدن درب های ورزشگاه فولادشهر برای شهرآورد اصفهان اظهار داشت: درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور از ساعت 12 روز یکشنبه و سه ساعت زودتر از آغاز مسابقه باز می‌شود.

وی ادامه داد: قرار است همزمان با باز شدن درب‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان، فروش بلیت این مسابقه به هواداران تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر انجام شود.

دبیر هیئت فوتبال اصفهان در مورد قیمت فروش بلیط در این دیدار تصریح کرد: بلیت این دیدار با قیمت سه هزار تومان در گیشه‌های فروش بلیت ورزشگاه فولادشهر عرضه خواهد شد.

تقسیم جایگاه هواداران دو تیم به صورت مساوی

وی بیان داشت: مسئولان شورای تامین شهرستان لنجان در جلسه خود تقسیم جایگاه هواداران ورزشگاه فولادشهر به صورت مساوی بین هواداران سپاهان و ذوب‌آهن را تصویب کردند.

جهانشاهی با اشاره به ظرفیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای این مسابقه افزود: قرار است نزدیک به 10 هزار صندلی ورزشگاه فولادشهر اصفهان در بازی فردای دو تیم به صورت مساوی بین سپاهان و ذوب‌آهن تقسیم شود.

وی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه میزبان دیدار خواهد بود، ادامه داد: این تصمیم در نیم فصل نخست نیز رعایت شد و در دیدار تیم های ذوب‌آهن و سپاهان، نیمی از سکوهای ورزشگاه فولادشهر در اختیار هواداران سپاهان و نیمه دیگر آن در اختیار ذوب‌آهن قرار گرفت.

شهرآورد اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1789076

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