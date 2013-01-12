علیرضا جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد باز شدن درب های ورزشگاه فولادشهر برای شهرآورد اصفهان اظهار داشت: دربهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای دیدار تیمهای سپاهان و ذوبآهن در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 12 روز یکشنبه و سه ساعت زودتر از آغاز مسابقه باز میشود.
وی ادامه داد: قرار است همزمان با باز شدن دربهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان، فروش بلیت این مسابقه به هواداران تیمهای ذوبآهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر انجام شود.
دبیر هیئت فوتبال اصفهان در مورد قیمت فروش بلیط در این دیدار تصریح کرد: بلیت این دیدار با قیمت سه هزار تومان در گیشههای فروش بلیت ورزشگاه فولادشهر عرضه خواهد شد.
تقسیم جایگاه هواداران دو تیم به صورت مساوی
وی بیان داشت: مسئولان شورای تامین شهرستان لنجان در جلسه خود تقسیم جایگاه هواداران ورزشگاه فولادشهر به صورت مساوی بین هواداران سپاهان و ذوبآهن را تصویب کردند.
جهانشاهی با اشاره به ظرفیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای این مسابقه افزود: قرار است نزدیک به 10 هزار صندلی ورزشگاه فولادشهر اصفهان در بازی فردای دو تیم به صورت مساوی بین سپاهان و ذوبآهن تقسیم شود.
وی با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه میزبان دیدار خواهد بود، ادامه داد: این تصمیم در نیم فصل نخست نیز رعایت شد و در دیدار تیم های ذوبآهن و سپاهان، نیمی از سکوهای ورزشگاه فولادشهر در اختیار هواداران سپاهان و نیمه دیگر آن در اختیار ذوبآهن قرار گرفت.
شهرآورد اصفهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 15:30 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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