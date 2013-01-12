  1. بین الملل
۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

وزارت خارجه روسیه:

تنها راه حل بحران سوریه / جایگزینی برای بیانیه ژنو وجود ندارد

تنها راه حل بحران سوریه / جایگزینی برای بیانیه ژنو وجود ندارد

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر بیانیه ژنو، راه حل بحران سوریه را در دستان سوری ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روسیه از ادامه رایزنی ها برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر اساس بیانیه ژنو حمایت می کند.

در این بیانیه آمده است : روسیه جایگزینی برای بیانیه ژنو برای حل بحران در سوریه سراغ ندارد و بر ضرورت توقف فوری خونریزی ها و خشونت در سوریه و ارائه کمکهای انسان دوستانه به آوارگان و پناهندگان سوری اصرار دارد.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در روند انتقال سیاسی در سوریه باید به حقوق همه طوایف در این کشور به طور یکسان توجه شود.

در این بیانیه آمده است : روسیه بر حل بحران از سوی خود سوری ها بدون دخالت خارجی اصرار دارد و بازیگران خارجی  باید به حل بحران سوریه کمک کنند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در همین راستا روسیه حمایت دائم خود را از ماموریت اخضر الابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام می کند.

از سوی دیگر میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه گفت : شرکت کنندگان در نشست ژنو( بوگدانف، برنز و الابراهیمی) درباره ضرورت ادامه رایزنی ها درباره بحران سوریه و دشوار بودن اوضاع این کشور اتفاق نظر داشتند.

وی  با اشاره به دیدار احتمالی خود با میشل کیلو از مخالفان سوری افزود: روسیه بر توجه به بیانیه ژنو برای حل بحران سوریه تاکید دارد.

کد مطلب 1789077

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