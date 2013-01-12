تنها راه حل بحران سوریه / جایگزینی برای بیانیه ژنو وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روسیه از ادامه رایزنی ها برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر اساس بیانیه ژنو حمایت می کند.

در این بیانیه آمده است : روسیه جایگزینی برای بیانیه ژنو برای حل بحران در سوریه سراغ ندارد و بر ضرورت توقف فوری خونریزی ها و خشونت در سوریه و ارائه کمکهای انسان دوستانه به آوارگان و پناهندگان سوری اصرار دارد.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در روند انتقال سیاسی در سوریه باید به حقوق همه طوایف در این کشور به طور یکسان توجه شود.

در این بیانیه آمده است : روسیه بر حل بحران از سوی خود سوری ها بدون دخالت خارجی اصرار دارد و بازیگران خارجی باید به حل بحران سوریه کمک کنند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در همین راستا روسیه حمایت دائم خود را از ماموریت اخضر الابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام می کند.

از سوی دیگر میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه گفت : شرکت کنندگان در نشست ژنو( بوگدانف، برنز و الابراهیمی) درباره ضرورت ادامه رایزنی ها درباره بحران سوریه و دشوار بودن اوضاع این کشور اتفاق نظر داشتند.

وی با اشاره به دیدار احتمالی خود با میشل کیلو از مخالفان سوری افزود: روسیه بر توجه به بیانیه ژنو برای حل بحران سوریه تاکید دارد.