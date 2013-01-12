به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیئت های ورزشی استان اصفهان روز هفتم بهمن رئیس هیئت تنیس روی میز انتخاب می شود.

مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز با حضور ۹ کاندیدا برگزار می شود. پریوش برازنده، محمدابراهیمیان، علی زاهدی، الهام یزدان پرست، حسین مختاری، مسعود آهنی، علیرضا اطهری فر، طوبی وفاپور و مهدی تکابی روز هفتم بهمن ساعت ۱۳:۳۰ در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای در دست گرفتن سکات هدایت این هیئت به رقابت می پردازند.

در حال حاضر مهدی تکابی سرپرستی هیئت تنیس روی می استان اصفهان را برعهده دارد.

اسفند سال ۹۰ مرتضی نیکوکار در مجمع انتخاباتی پر حاشیه هیئت تنیس روی میز استان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد.

اما شش ماه بعد و با برکناری نیکوکار، مهدی تکابی از کاندیداها و شاکیان اصلی مجمع اسفند ماه، به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شد. تکابی به عنوان یکی از کاندیداهای هیئت تنیس روی میز در انتخابات حضور خواهد داشت.

برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیئتهای ورزشی استان اصفهان روز دوشنبه رئیس هیئت بدمینتون انتخاب می شود.

با پایان دوران چهار ساله ریاست سروش اسماعیلی در هیئت بدمینتون استان اصفهان ثبت نام از کاندیداها برای احراز پست ریاست این هیئت انجام شد.

مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون با حضور رئیس و دو نفر از پیشکسوتان بدمینتون اصفهان برگزار می شود.

سروش اسماعیلی رئیس هیئت، حسین بزرگزاد وغلامحسین یزدانپناه در این انتخابات با هم به رقابت می پردازند.

مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان اصفهان روز دوشنبه بیست و پنجم دیماه ساعت 13:30 با حضور محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون و دیگر اعضای مجمع در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار می شود.