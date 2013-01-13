رشد بازار جهانی فروش تلفنهای هوشمند ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفن هوشمند آشا از نوکیا فروشی دوبرابر تلفن ویندوزی لومیا دارد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی نوکیا این شرکت در سه ماه آخر 2012، 14 میلیون دستگاه تلفن همراه به فروش رسانده که از این تعداد تنها 4.4 میلیون لومیا بوده است.

برخی از گزارشهای تأیید نشده حاکی از این است که این احتمال وجود دارد که شرکت اپل نیز یک تلفن هوشمند با قیمت ارزان تر ارائه کند.

آیان فاگ تحلیلگر ارشد در HIS اظهار داشت: ما پیش بینی می کنیم که تا سال 2016، 31 درصد بازار تلفنهای همراه جهان ارزان قیمت باشند. تلفنهایی که با هدف ارزان قیمت بودن طراحی می شوند با تلفنهای هوشمند گرانقیمت بسیار متفاوت هستند.

وی افزود: دستگاه های کوچکتر، ارزان تر دارای پردازشگرهایی دو تا سه سال پیش هستند. این دستگاه ها صفحات نمایش کوچکتر با وضوح تصویر کمتر و دوربینهای ضعیفتری دارند. با تمام این تلفنهای هوشمند می توان نامه های الکترونیک و سایتهای اینترنتی چک و بازی کرد؛ اما تجربه کار کردن با آنها با تلفنهای دارای تمام امکانات گران قیمت متفاوت است.

براساس اظهارات تحلیلگر کام اسکور، تا پایان سال 2012 تنها 28 درصد از افرادی که در بریتانیا از تلفن همراه استفاده می کردند آی فن داشتند. اپل محصولاتی با کیفیت ارائه می کند که این محصولات به هیچ وجه ارزان قیمت نیستند.

درحال حاضر آی فن 5 با قیمت 529 پوند در بریتانیا به فروش می رسد.

اما با تمام این اوصاف تحلیلگران اعتقاد دارند که این مسئله موجب نمی شود که اپل یک تلفن ارزان قیمت با ویژگیهای یک تلفن با کیفیت وارد بازار نکند. با نگاهی به تجربه آی پاد می توان این مسئله را دریافت. هنگام ارائه آی پاد به بازار اپل در درجه اول محصولی با قیمت بالا تولید کرد و پس از آن مدلهای دیگری با قیمتهای کمتر و مختلف از این دستگاه وارد بازار شد.

در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیک که هفته گذشته در لاس وگاس برگزار شد شرکت تلفن سازی ZTF از چین، طرحهای خود را برای ارائه تلفنهای هوشمند ارزان قیمت دارای سیستم عامل فایرفاکس موزیلا، اعلام کرد.