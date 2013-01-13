فرهاد توحیدی فیلمنامهنویس سینما و تلویزیون درباره مستند "خاطراتی برای تمام فصول" ساخته مرتضی رزاق کریمی که جمعهها ساع 20 از شبکه یک روی آنتن میرود به خبرنگار مهر گفت: ارزش این مستند به دلیل باز کردن روزنهای بر روی یکی از ناشناختهترین موضوعات هشت سال دفاع مقدس است. ما همیشه درباره عوارض شیمیایی شدن رزمندگان روبرو بودیم و هر از چند گاهی میشنیدیم رزمندگانی که در جبهه جنگ دچار مجروحیت شیمیایی شدند بعد از 15 یا 20 سال به شهادت رسیدهاند.
وی افزود: اساسا اطلاعی از این موضوع در جامعه وجود ندارد. به خصوص برای نسل سوم و چهارم که جنگ را ندیدند و درک روشن و مستقیمی از این موضوع ندارند. "خاطراتی برای تمام فصول" زوایای پنهان را آشکار میکند و از جنایاتی که علیه ایران به کار بسته شده اطلاعات عمیق و دقیقی میدهد.
نویسنده سریال دفاع مقدسی "شوق پرواز" یادآور شد: همانطور که میدانید ملت ایران از اولین قربانیان استفاده از سلاحهای شیمیایی هستند و این مستند از این حیث قابل توجه است؛ چراکه حملات شیمیایی عراق علیه ایران را که مدتها تکذیب میشد، باز میکند.
توحیدی ارزش این مستند را نزدیک شدن به موضوع قربانیان حملات شیمیایی خواند و ادامه داد: آنها جزو بهترین نیروها و مخلصترین بچههایی بودند که در جبهههای دفاع مقدس میجنگیدند و این مستند ما را با رنج خاموش و عامل این رنج آشنا میکند. حسن دیگر اینکه از نگاه غرب به حملات شیمیایی پرداخته میشود.
وی توضیح داد: شهروندان و پزشکان اتریشی که درگیر این موضوع میشوند و افرادی که به طرز باور نکردنی به این مجروحان در اتریش خدمت میکنند، در "خاطراتی برای تمام فصول" نمایش داده میشوند. نکته دیگر هم اینکه اثر نگاهی نو دارد و ما را متاثر میکند. این مستند موضوعی را که عده قلیلی از آن اطلاع دارند، زنده میکند.
این فیلمنامه نویس با منحصر به فرد ارزیابی کردن ساخته برادران رزاق کریمی، تصریح کرد: این مستند مرثیهگرایی ندارد و از این حربهها استفاده نمیکند بلکه در واقع به دلیل پژوهش عمیقی که پشت کار است به مثابه یک بررسی تاریخی و علمی تلقی میشود. از طرف دیگر اثر کوشش میکند عقل و دل را با یکدیگر بیامیزد و همانقدر که عقلانیت و عشق در ساخت آن دخیل است، احساسات و عواطف نیز در آن به کنترل در میآید. از احساسات تماشاگران سوءاستفاده نمیکند و مستند شریفی است. همچنین به جهت خلق زبان تازه میتواند بینندگانی که جنگ را ندیدهاند، با خود همراه کند.
توحیدی با بیان اینکه در اکثر آثار مستند اینچنینی بر احساسات فرامتنی هشت سال دفاع مقدس حساب باز میشود، تأکید کرد: اما این فیلم به لحاظ ساختاری که انتخاب کرده در لحظاتی میتواند عواطفی خلق کرده و با ترکیب آنها با یک ساختار کاملاً فنی و روایی اطلاعات مفیدی را به بیننده منتقل کند که پیش از این فیلم نمیدانسته است.
وی ادامه داد: "خاطراتی برای تمام فصول" نقاط مبهمی که تاکنون به آن پرداخته نشده است را پژوهش کرده و اطلاعات آن را در اختیار بینندگان قرار میدهد.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما با اشاره به مستند "آخرین روزهای زمستان" یادآور شد: امیدوارم دوستان تولید این آثار را با جدیت پیگیری کرده و توفیق پیدا کنند بخشهای مغفول مانده هشت سال دفاع مقدس را در قالب برخی مستندها در اختیار بینندگان قرار دهند.
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