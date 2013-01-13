غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برنامه رئیس جمهور برای صحبت در صحن علنی دراین باره اظهارداشت: هم مجلس و هم دولت درخصوص مبانی اجرایی این طرح حرف دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون دولت ونمایندگان وی نیامده اند بنشینند و با هم صحبت کنیم. حتی برای جلسه روز سه شنبه گذشته هم از دولت دعوت شد تا با حضور در کمیسیون برنامه وبودجه، برنامه خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیاورد تا درباره آن صحبت شود اما ظهر تماس گرفتند و گفتند طرح ما آماده نیست و نمی آییم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: درحالی که باید بشینیم و بحث کنیم. نمی دانم در صحن علنی که فقط جای سخنرانی است و قرار است رئیس جمهور بیاید تا چه اندازه می توان روی جزئیات بحث کرد، فکر می کنم نهایت این است که ما دیدگاههایمان را درباره اجرای این قانون در مرحله دوم بیان کنیم.

تاجگردون افزود: مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها دارای نظریات مختلف است اما درباره فاز دوم این طرح نمایندگان مجلس در یکسری وجوه با هم موافق هستند که البته دولت کاملا مخالف نظر مجلس است.

وی گفت: ما هم مصر هستیم که این قانون اجرایی شود اما ما به روش خودمان که در حد تحمل مردم باشد اعتقاد داریم و دولت هم می خواهد روش خودش را پیاده کند.

نماینده گچساران خاطرنشان کرد: ما به حقوق حال و آینده مردم خیلی توجه داریم. به وضعیت فعلی نگاه نمی کنیم که اگر هم اکنون کاری انجام دهیم چه اتفاقی می افتد، به سالهای بعد و اثرات آن نگاه می کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: اگر قرار باشد برای اجرای فاز دوم هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی و غیر سیاسی بر آن وارد نباشد.

وی ادامه داد: همچنین باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا پرداخت های مستقیم به مردم هدفمند باشد. درآمدها و هزینه ها هم باید شفاف و روشن شود نه اینکه عدد و رقم بسازیم، اینها ایرادات اجرای فاز اول است که باید این ایرادات یا شبهات را برطرف کنیم و به نظرم باید در جلسه ای که رئیس جمهور حضور می یابد همه این موارد به صراحت گفته شود.