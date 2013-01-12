  1. بین الملل
۲۳ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

حزب الدعوه:

تظاهرات الانبار طرحی برای تجزیه عراق است

تظاهرات الانبار طرحی برای تجزیه عراق است

یکی از مسئولان حزب الدعوه در استان واسط عراق، تظاهرات در غرب این کشور را طرحی خارجی برای تجزیه عراق توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حزب الدعوه در استان واسط تظاهرات در استان الانبار در غرب عراق را طرحی منطقه ای برای تجزیه عراق بر اساس طایفه گری دانست.

ماجد علی عسکر مسئول حزب الدعوه در استان واسط گفت : تظاهراتی که در استان الانبار در جریان است در چارچوب طرح برخی  کشورهای منطقه برای تجزیه عراق براس اساس طایفه، مذهب و نژادی برگزار می شود.

وی ضمن درخواست از تظاهرات کنندگان برای ترجیح دادن منافع عراق بر منافع فرقه ای و گروهی افزود: این طرح از راه دامن زدن به بحرانها و فتنه افکنی اجرا می شود و تظاهرات کنندگان نباید اجازه تجزیه عراق را بدهند و مشکلات عراقیها باید به دست خود عراقیها بدون دخالت خارجی حل شود.

عسکر بیان کرد: بیگانگان به منافع عراق فکر نمی کنند، بلکه به منافعی که برای کشورهایشان به دنبال دارد می اندیشند.

کد مطلب 1789165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه