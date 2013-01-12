تظاهرات الانبار طرحی برای تجزیه عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حزب الدعوه در استان واسط تظاهرات در استان الانبار در غرب عراق را طرحی منطقه ای برای تجزیه عراق بر اساس طایفه گری دانست.

ماجد علی عسکر مسئول حزب الدعوه در استان واسط گفت : تظاهراتی که در استان الانبار در جریان است در چارچوب طرح برخی کشورهای منطقه برای تجزیه عراق براس اساس طایفه، مذهب و نژادی برگزار می شود.

وی ضمن درخواست از تظاهرات کنندگان برای ترجیح دادن منافع عراق بر منافع فرقه ای و گروهی افزود: این طرح از راه دامن زدن به بحرانها و فتنه افکنی اجرا می شود و تظاهرات کنندگان نباید اجازه تجزیه عراق را بدهند و مشکلات عراقیها باید به دست خود عراقیها بدون دخالت خارجی حل شود.

عسکر بیان کرد: بیگانگان به منافع عراق فکر نمی کنند، بلکه به منافعی که برای کشورهایشان به دنبال دارد می اندیشند.