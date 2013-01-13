انتقاد از وضعیت مربیان تیم ملی کشتی آزاد/ این رفتارها توهین است!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه محمد بنا به تازگی رسما کناره گیری خود را از مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی اعلام کرده و همکارانش نیز صراحتا از ترک میدان تا بعد از رقابتهای جام جهانی خبر داده اند، نوبت به کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد رسید تا با انتقاد از وضعیت نابسامان مالی کنونی، دست به اعتراض بزنند.

در همین راستا می توان به اظهارات بی پرده و صریح "علیرضا رضایی" نایب قهرمان المپیک و یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اشاره کرد که گویا او نیز به عنوان یکی از با اخلاق ترین اعضای جامعه گوش شکسته ها، تاب سکوت نداشته و وضعیت کنونی را به هیچ عنوان در شان و منزلت مربیان تیم ملی نمی داند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به مسایلی اشاره می کند که تاکنون کمتر از اردوگاه آزادکاران شنیده شده بود:

جایگاه واقعی مربیان ملی کجاست؟

به گفته وی اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و به ویژه بعد از بازیهای المپیک 2012 لندن برای مربیان تیم ملی کشتی رخ داد، دیگر به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و انگار هنوز جایگاه اصلی و در شان این زحمت کشان در ورزش اول کشورمان مشخص نشده است.

رضایی در ادامه به دستمزد ماهیانه مربیان تیم ملی کشتی آزاد نیز اشاره کرد و افزود: " به عنوان یکی از مربیان تیم ملی باید صراحتا اعلام کنم که ماهیانه چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی دارم که این مبلغ نیز در ازای حضور همیشگی من در اردوهای تیم ملی و تمرین دو یا سه نوبتی در روز به همراه اردونشینان است. در مجموع می توان به جرات گفت این حقوق ناچیز به هیچ عنوان در مدت زمان حضورم در خانه کشتی و اردوی تیم ملی و فعالیت در کنار کشتی گیران نیست."

رضایی کارکردن در کنار رسول خادم به عنوان مدیر فنی تیم ملی را یکی از دلایل ماندن و ادامه فعالیتش خواند و گفت: "همکاری با این مرد بزرگ و عنوان دار بسیار مفید و سازنده است و یکی از دلایل حضورم در کادر فنی تیم ملی، همکاری با رسول خادم بوده. همواره قصد داشتم به کشتی کشورم خدمت کنم و به هر طریق بتوانم گوشه ای از کار را بگیرم، ولی متاسفانه وضعیت به گونه ای است که انگیزه ها را تحت الشعاع قرار داده و ما را از ادامه راه دلسرد می کند."

فقط نام این رشته بزرگ است!

به گفته علیرضا رضایی دستمزد مربیان تیم ملی کشتی آزاد که همواره نام ورزش اول کشورمان را به یدک می کشد، به هیچوجه در حد و اندازه های بزرگی و افتخارآفرین آن رشته نیست و هر چقدر هم مربیان به این وضعیت اعتراض کرده اند راه به جایی نبرده اند.

رضایی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: " به محض پایان بازیهای المپیک و بعد از 15 روز استراحت، دوباره به اردوهای تیم ملی آمدیم و شب و روز با آزادکاران بودیم، اما وضعیت نه تنها تغییری نکرد، بلکه بسیاری از مشکلات نیز به کاستی های قبلی افزوده شد! از حضور و نظارت بر تمرینات اردوی تیم ملی که بگذریم باید به برگزاری کارگاههای ادواری و فنی کشتی آزاد نیز اشاره کنیم که همین مساله نیز وقت و انرژی زیادی از مربیان می گیرد، ولی هنوز مشخص نیست وضعیت مالی مربیان تیم ملی چه زمان بهبود می یابد؟"

رضایی به عدم حضور در رقابتهای لیگ نیز اشاره کرد و گفت:" به عنوان مربی تیم ملی نباید در لیگ برتر حضور داشته باشیم که همین موضوع ضربه مالی دیگری به مربیانی امثال من بود. به واقع نه تنها دستمزد ما تغییری نکرد، بلکه یکی از اصلی ترین راه های کسب درآمد ما هم بدین صورت از بین رفت تا وضعیت حقوق و مزایای مربیان تیم ملی از همان چیزی که بود بدتر شود!"

فعلا فقط فوتبال را کادوپیچ کنید!

رضایی در ادامه اظهاراتش قصد قیاس حقوق و مزایای مربیان تیم ملی کشتی با مربیان ملی رشته های دیگر را داشت که البته داستان فوتبال را از همه سوا خواند و گفت:" مطمئنا داستان فوتبال را نه تنها با کشتی، بلکه با هیچ رشته دیگری نباید قیاس کرد. پس بهتر است فوتبال را مثل همیشه کادوپیچ کنیم و کنار بگذاریم! اما به واقع وضعیت مربیان ملی رشته های دیگر همچون والیبال، بسکتبال و .... نیز مثل مربیان تیم ملی کشتی است؟ همواره حساب کشتی در مدال آوری و افتخارآفرینی از دیگر رشته ها جدا بوده، اما هرگاه صحبت از درآمد و حقوق مربیان کشتی به میان آمده، همواره با دستمزدهای ناچیز این چنینی روبرو بودیم."

این توهین به مربی است

نایب قهرمان المپیک 2004 آتن که خود به خوبی با سرد و گرم این رشته آشناست، وضعیت کنونی و میزان دستمزد مربیان تیم ملی را نوعی توهین مستقیم به شان و منزلت این افراد خوانده و معتقد است: " زمانی که این چنین با ما رفتار می شود چطور می توان از کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی، انتظار احترام و حرف شنوی از مربیان را داشت؟

وی ادامه داد: زمانی که یک ورزشکار المپیکی با 200 سکه طلا مورد تقدیر قرار می گیرد، اما مربی او چیزی در حدود یک دهم آن یعنی 20 سکه پاداش می گیرد چطور می توان وضعیت و شرایط را مدیریت کرد؟ منظور من میزان پاداش ورزشکاران نیست بلکه من به طرز رفتار متولیان امر با جامعه مربیان تیم ملی اشاره می کنم که به هیچوجه شایسته و زیبنده مربیان زحمتکش نیست."

به گفته رضایی مسئول سر وسامان دادن به این وضعیت، اگر وزارت ورزش، کمیته ملی الپیک و یا فدراسیون کشتی است باید هر چه زودتر وارد عمل شود و شرایط کنونی را بهبود بخشد، چرا که با این وضعیت نمی توان به آینده ای موفق و درخشان در کشتی ایران امیدوار بود.

به محمد بنا و کشتی فرنگی حق بدهید!

مربی جوان تیم ملی کشتی آزاد اشاره ای هم به اتفاقات اخیر در کشتی فرنگی و کناره گیری محمد بنا کرد و گفت: با وضعیت کنونی نباید از محمد بنا و همکارانش خرده گرفت، چرا که او هم مثل ما انتظار داشت وضعیت کنونی بهتر شود و کسی به داد کشتی برسد. خواسته او و اهالی کشتی فرنگی از مسئولان ورزش کشور کاملا به حق و درست بود و به هیچوجه نمی توان آنان را محکوم به کم کاری یا ترک میدان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کناره گیری محمد بنا و همکارانش و همچنین اعتراض اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد و کادر فنی این تیم در حالی مطرح شده که هم اکنون فدراسیون کشتی در وخیم ترین وضعیت مالی و مدیریتی خود در سالیان اخیر باید اوایل اسفندماه امسال میزبان رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی باشد!