به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که انتشار فیلم دو شکارچی که اقدام به کشتار یک قلاده خرس مادر و دو توله اش کرده بودند در سایت های اینترنتی عواطف شهروند ایرانی را جریحه دار کرد. در این فیلم که توسط عاملان این جنایت ثبت شده پس از کشتار خرس مادر، شکم توله ها را دریده و در حالی که امحا و احشا آن ها بیرون ریخته شده بود و ضجه می زدند توسط عاملان جنایت با رفتارهای جنون آمیز و وحشیانه به اطراف پرتاب می شدند. حال پس از گذشت یک سال و چهار ماه، 25دی ماه دادگاه متهمان کشتار و سلاخی این سه قلاده خرس برگزار می شود.

پخش صدها گزارش، مصاحبه و خبر در رسانه ها باعث شد تا توله خرس های سمیرم به عنوان سمبل مظلومیت حیات وحش ایران شناخته شوند. واقعه دردناکی که علاوه بر بلند شدن فریاد حیوانات با بی زبانی برای چندمین بار، وجهه فرهنگ کشورمان را در برابر افکار کشورهای دیگر به زیر سئوال برد.

حوادثی که انسانی نیست

در این خصوص رییس انجمن حمایت از حیوانات با بیان اینکه متاسفانه وقوع چنین وقایع تلخی را در سال های اخیر در شهرهای مختلف شاهد بودیم می گوید: حدود 5 سال پیش در شهر تبریز خرسی وارد خوابگاه دانشگاه آزاد شد و متاسفانه با حکم محیط زیست و اداره دامپزشکی آن شهرستان به یک شکارچی اجازه تیراندازی به آن حیوان داده شد و یا کشته شدن چند حیوان که از باغ وحش بیرون آمده بودند به دست ماموران دولتی در شمال کشور از دیگر موارد تلخ در مورد مظلوم واقع شدن حیوانات است. درحال تنظیم شکایتی از محیط زیست کشور مبنی بر نگهداری پلنگی در ملک شخصی فردی در اطراف دماوند هستیم که بعد از دادگاه سه توله خرس آن را دنبال خواهیم کرد.

او در ادامه با اشاره به فیلم منتشر شده سه توله خرس مورد تعرض قرار گرفته در شهرستان سمیرم، ضبط فیلم این جنایت را توسط عاملان آن تاسف برانگیز و به دور از خصایص اخلاقی و انسانی دانست و افزود: این موضوع موجب مخدوش شدن چهره فرهنگی کشورمان در انظار جهانی شد که امید است با برخورد قاطعانه داداگاه با این اتفاق شاهد به حداقل رسانی اینگونه رخدادها باشیم.

موج منفی به جامعه منتقل نکنیم

دکتر جاوید آل داود ریشه چنین اتفاق هایی را در مشکلات فرهنگی و روانی افراد می داند و می گوید: اگرچه با واکاوی زندگی شخصی افرادی مثل متهمان این سه خرس و یا مشابه این افراد متوجه مشکلات شخصی و دورنی این اشخاص می شویم اما آموزش ندادن به افراد از طریق رسانه و مطبوعات و همچنین پخش فیلم ها و سریال هایی که فقط فلاکت و بدبختی را به تصویر می کشند و موج منفی را به جامعه منتقل می کند می تواند نقش مهمی در افکار و بروز یکسری رفتارهای ناپسند در افراد داشته باشد.

مخالفت وزارتخانه با حمایت از حیوانات

او با بیان اینکه فرهنگ کشور ما قدمتی دیرینه در گرفتن جشن های مختلف به هر بهانه ای دارد، اضافه می کند: 26دی ماه در ایران باستان روز حمایت از حیوانات نامگذاری شده است که به پاس جایگاه و ارزش حیوان در این روز افراد گوشت نمی خوردند ما نیز 15 سال قبل تر از جامعه جهانی در صدد ثبت روزی با این عنوان در تقویم کشورمان بودیم که با مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد مواجه شدیم.

ساخت تندیس سه توله خرس

به گفته رییس انجمن حمایت از حیوانات ، رای زنده نگه داشتن یاد این سه توله خرس درخواستی به شورای شهر سمیرم دادیم تا مجسمه ای با هزینه این انجمن ساخته شود و در یکی از میادین این شهرستان نصب شود تا با به تماشا گذاشتن این مجسمه اثر بازدارندگی نسبت به این قضیه را در آن منطقه به وجود آوریم. اگرچه تاکنون از سوی مسئولان شهرستان سمیرم پاسخی به این درخواست داده نشده اما دلیلی هم برای مخالفت با این طرح وجود ندارد.

نیازی به مطرح شدن نداریم!

اودر پاسخ به این سئوال که عده ای برا این عقیده هستند که انجمن شما به دنبال مطرح کردن نام خود در کشور است، می گوید: مطرح شدن دو جنبه مثبت و منفی دارد، کار ما حمایت از حقوق حیواناتی بی زبان است. اگرچه می دانیم مسئولان دولت از فعالیت ما دل خوششان نمی آید. ما نیازی به مطرح شدن نداریم ما در جامعه پذیرفته شده ومطرح هستیم!

خواهان اشد مجازاتیم

وکیل پرونده 3 توله خرس نیز که دو روز دیگر در شهرستان سمیرم برگزار می شود موارد اتهام را در بخش هایی مانند برهم زدن نظم جامعه و تشویش اذهان عموم، نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز، ورود به منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع، شکنجه و آزار و اذیت سه خرس کمیاب و در نهایت کشتن آن ها عنوان می کند: دادستان این پرونده نیز از دادگاه اشد مجازات را برای متهمان درخواست کرده است.

تاکید دین به حمایت از حیوانات

او با بیان اینکه ایران قانون تدوین شده ای در زمینه حمایت از حیوانات ندارد می گوید: در چنین وضعیتی که قانون مشخصی وجود ندارد و یا موارد برای استناد به آن قوانین کم است قاضی مکلف است با مراجعه به منابع فقهی و شرعی حکمی در این خصوص صادر کند.

او با اعلام اینکه 1500 سال پیش احادیث بسیار زیادی در دین ما در مورد حمایت از حیوانات سفارش شده است، می گوید: اما متاسفانه این موارد در قانون کشورمان اجرا نمی شود اما امیدواریم با تنظیم لایحه ای قوی و با تحقیقات میدانی انجام شده بتوان حداکثر مجازات را برای این افراد که مردم منطقه سمیرم نیز خواهان آن هستند شاهد باشیم.

