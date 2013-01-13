محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمانی که بازی با ارژن فارس تمام شد، نفسی به راحتی کشیدم چون بازی بسیار سختی بود و اگر هر تیمی به غیر از صبا بود قطعا نمی توانست در شیراز تیم ارژن را شکست بدهد.



وی با بیان اینکه ما می‌دانستیم که بازی با راه‌آهن بسیار سخت خواهد بود، اظهار داشت: تیمی که 13 مساوی در کارنامه خود دارد نشان داده است که به سادگی گل نمی‌خورد و این مسئله کار ما را دشوارتر می‌کند.



وی ادامه داد: ما نیمه نخست بازی را به خوبی شروع کردیم و موقعیت‌های خوبی به‌دست آوردیم که در نهایت گل نخست بازی را به ثمر رساندیم ولی نیمه نخست را به خوبی به پایان نبردیم و نتوانستیم گل‌های بیشتری در نیمه نخست به ثمر برسانیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم با بیان اینکه ما می‌دانستیم که ارژن فارس برای کسب سه امتیاز در این میدان قدم خواهد گذاشت، تاکید کرد: ما تمام برنامه‌ریزی‌ها را انجام داده بودیم تا از هر فرصت برای گلزنی استفاده کنیم و بتوانیم سه امتیاز از این بازی بگیریم و خدا را شاکریم که توانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.



وی با بیان اینکه ما از تاکتیک‌های مختلفی برای رسیدن به گل در این بازی استفاده کردیم، عنوان داشت: ما بسته به موقعیت رقبا و همچنین شناختی که از آنها داریم در تمرینات پیش از هر بازی، روش های متنوعی برای رسیدن به پیروزی تمرین می کنیم.



حسن زاده در ادامه با اشاره به غیبت دو بازیکن تیمش در دیدار خانگی هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال برابر تیم شهرداری ساوه تصریح کرد: همانطور که گفتم همدلی و وحدت بسیار بالایی بین بازیکنان ما وجود دارد و این در زمین مسابقه هم خواهد بود، به همین خاطر از غیبت علی اصغر حسن زاده و محمد دهقان در دیدار با شهردرای ساوه نگران نیستم.



وی یاد آور شد: ما بازیکنانی داریم که تشنه موفقیت هستند و امیدوارانه در هر هشت بازی آتی به مصاف تک تک رقبا می رویم و به چیزی کمتر از سه امتیاز در هر مسابقه فکر نمی کنیم، ما مدعی اول کسب عنوان قهرمانی هستیم و چیزی جز این ما را راضی نمی کند.



لازم به ذکر است: دیدار صبای قم و شهرداری ساوه از هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال از ساعت 16 روز پنجشنبه 28 دی در قم برگزار می شود.

