به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران پس از 10 سال تلاش برای ساخت رشته و الیاف پوشاک مانند، به این دستاورد رسیده اند. آنها سعی داشتند ماده ای تولید کنند که از چند نظر، بر مواد عملکرد بالا، برتری داشته باشد.

"ماتیو پاسکوالی" استاد شیمی و مهندسی زیست مولکولی از دانشگاه رایس و مجری این تحقیقات گفت: بالاخره به الیاف نانولوله ای دست یافتیم که ویژگی هایی دارد که در هیچ ماده دیگری دیده نمی شود. این الیاف ظاهری مانند الیاف کتان سیاه دارد اما مانند سیم های فلزی و رشته های کربنی قوی رفتار می کند.

به گفته این دانش پژوهان، این الیاف CNTجدید از نظر رسانایی گرمایی مانند بهترین فیبرهای گرافیتی، اما از سوی دیگر 10 برابر رسانای الکتریکی قوی تری نیز هست.

فیبرهای گرافیتی بسیار ترد و شکننده اند در حالی که فیبرهای CNTجدید به انعطاف پذیری و بادوامی الیاف کتان هستند. محققان انتظار دارند این ترکیب از ویژگی ها به محصولات جدیدی با ظرفیت های منحصر به فرد برای مصارف هوافضا، خودرو، بازارهای پوشاک پزشکی و هوشمند، منجر شوند.

این ویژگی های خارق العاده نانولوله های کربنی دانشمندان از زمان کشف آن در سال 1991 شیفته خود کرد.

لوله های توخالی از کربن خالص، به اندازه رشته های DNAاما حدود 100 برابر محکم تر و یک ششم وزن فولاد هستند.

خصلت رسانایی گرمایی و الکتریسته نانولوله ها، رقیب بهترین فلزهای رساناست. از این ماده همچنین می توان به عنوان نیمه رساناهای فعال کننده نور، وسیله های انتقال دارو و حتی اسفنج هایی برای جذب نفت از محیط زیست استفاده کرد.

نتایج این مطالعه در نشریه Scienceمنتشر شده است.