ابداع شیوه تشخیص پارکینسون با استفاده از بزاق

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری پارکینسون عمدتا افراد بالای 50 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. در این افراد نشانه هایی مانند کندی در راه رفتن و مشکل در ایستادن، سختی عضلات و لرزش بروز می کند.

"چالرز آدلر" نورولوژیست کلنیک مایو در آریزونا و مجری این تحقیقات گفت: در حال حاضر هیچ شیوه تشخیصی برای بیماری پارکینسون وجود ندارد.

وی افزود: پیش از این در کالبد شکافی افراد مبتلا به پارکینسون نشان داده بودیم، پروتئین های غیر طبیعی مرتبط با پارکینسون، معمولا در غدد بزاقی زیر فک پایین یافت می شود.

تشخیص این پروتئین در بیماران زنده می تواند در تلاش های ما برای شناخت و درمان بهتر بیماران گام مهمی به جلو باشد.

محققان در این مطالعه از افراد با متوسط سنی 68 ساله را که به طور متوسط 12 سال به پارکینسون مبتلا بودند، بررسی کردند. آنها به درمان پارکینسون جواب داده و به هیچ اختلال شناخته شده در غدد بزاقی مبتلا نبودند.

نمونه برداری از دو غده بزاقی مختلف انجام شد: غده زیرفکی و غده بزاقی کوچک در لب پایین.

جراحان کلینیک مایو برای یافتن شواهدی از پروتئین غیرطبیعی پارکینسون از این افراد نمونه برداری کردند.

این فرایند می تواند تشخیص دقیق تری از بیماری پارکینسون نسبت به شیوه های کنونی فراهم آورد.

یکی از مهمترین تاثیرات بالقوه این یافته در بررسی های بالینی است، در حال حاضر برخی بیماران که به آزمایش های بالینی پارکینسون وارد می شوند لزوما به این بیماری مبتلا نیستند و این یک مانع بزرگ برای آزمایش درمانهای جدید است.

پروتئین غیرطبیعی پارکینسون در 9 مورد از 11 مورد بیماری که بافت غده بزاقی آنها نمونه برداری شده بود یافت شد. اگرچه بیماری پارکینسون قابل درمان نیست اما داروها می توانند تا میزان زیادی نشانه های بیماری را کاهش دهند.

این یافته های جدید در نشست سالانه آکادمی نورولوژی آمریکا که ماه مارس در سن دیه گو برگزار می شود، عرضه خواهد شد.