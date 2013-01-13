تصاویر سربندی برای شنیدن موسیقی در هنگام خواب

به گزارش خبرگزاری مهر، این سربند که SleepPhonesنام دارد یک سربند پارچه ای است که گوشی هایی در آن قرار دارد و سازندگان آن ادعا می کنند می توان بدون آنکه اطرافیان صدایی بشنوند، موسیقی گوش کرد.

نسخه های کنونی این سربند با یک سیم به تلفن همراه متصل می شوند اما نسخه بی سیم آن نیز قرار است در ماه آوریل با قیمت 50 پوند به بازار عرضه شود. این سربند در نمایشگاه وسایل الکترونیکی مصرفی لاس وگاس عرضه شده است.

"وی- شین لای" یکی از مبتکران این گوشی اظهار داشت: بسیاری از افراد علاقمندند در هنگام خواب با نوای موسیقی آرامش یافته و به خواب بروند و این SleepPhonesمی تواند کمک و راهبرد قابل توجهی برای این افراد باشد.

این سربند در چهار نسخه برای ورزش و خواب ارائه شده است. با هر وسیله دارای فناوری بلوتوث می توان این سربند را هماهنگ و به موسیقی گوش کرد.

نسخه های کنونی عرضه شده به بازار را می تواند با سیم به آی پاد یا ساعت کنار تخت خواب متصل کرد اما نسخه های جدید آن بی سیم خواهد بود.