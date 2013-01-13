تشرف زائران به مشهدالرضا 12.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی با اشاره به ورود خیل مشتاقان زیارت امام هشتم(ع) به مشهد مقدس در این مدت، اظهار کرد: در این راستا، ستاد تسهیلات سفر زائران استان، شامل 10 کمیته از اربعین حسینی سال جاری تاکنون، در راستای برنامه ریزی و ساماندهی سرویس دهی و پذیرایی از زائران، فعال بوده و بر عملکرد دستگاه های خدمت رسان نظارت داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از بسیج همگی دستگاه های خدمت رسان و بکارگیری همه امکانات استان برای سرویس دهی به زائران در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.



واحدی از افزایش 12 درصدی تشرف زائران پیاده به مشهد الرضا طی دهه پایانی ماه صفر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: تا عصر امروز، 136 هزار زائر پیاده در قالب 888 کاروان به مشهد مقدس وارد شده اند.



وی با اشاره به حضور همه گروه های سنی در میان شیفتگان و دلسوختگان امام هشتم(ع) که با پای پیاده طی مسیر کردند، گفت: 62 درصد از زائران پیاده مرد، 38 درصد زن و 70 درصد مجموع این تعداد، جوانان بودند، همچنین مسن ترین زائر پیاده، 85 ساله و از هم استانی های اهل جوین بوده است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به عزیمت زائران پیاده از نقاط مختلف میهن اسلامی به مشهد برای حضور در آیین های عزاداری حرم مطهر رضوی(ع) اشاره کرد و افزود: دور ترین مبدا حرکت زائران پیاده، شهرستان بم بود که سفر آنها مدت 32 روز به طول انجامید، علاوه بر این ده ها هیئت عزاداری از شهرستان های گرگان، مینودشت، کلاله و گنبد کاووس با پای پیاده به سوی مشهد الرضا(ع)، حرکت کردند.



واحدی با بیان اینکه 7هزار و 958 نفر خدمه در طول مسیر و داخل مشهد به زائران پیاده خدمت کردند، گفت: از مجموع زائران پیاده، 34 هزار نفر که بدون هماهنگی قبلی برای اسکان، وارد مشهد شدند، در 65 مرکز اقامتی ساماندهی شده، استقرار یافتند و مابقی نیز از بدو حرکت، برای سکونت خود برنامه ریزی کرده بودند.



وی از رشد چشمگیر سفر شیفتگان امام هشتم(ع) در این ایام از طریق وسایل نقلیه خبر داد و اظهار کرد: تعداد 2 میلیون و 309هزار نفر در هشت روز گذشته، از طریق وسایل نقلیه عمومی شامل حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی و همچنین خودروهای شخصی به مشهد سفر کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشانگر رشد 12.5 درصدی در این حوزه است.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: در مدت یاد شده، روزانه 160 پرواز عادی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام شد و در دیروز و امروز نیز با توجه به نیازها،30 پرواز فوق العاده صورت گرفته است.



واحدی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای بازگشت زائران به موطن خود با استفاده از نیاز سنجی های صورت گرفته در این حوزه، افزود: از اربعین حسینی تا 20 دی ماه، روزانه 72 رام قطار با ظرفیت 35 هزار نفر به مشهد اختصاص یافته بود که در سه روز پایانی ماه صفر، 24 رام قطار دیگر با ظرفیت 20 هزار نفر به آن افزوده شد.



وی با بیان اینکه 10 رام از قطارهای فوق العاده به بازگشت زائران پیاده اختصاص یافته، گفت: تاکنون به 5 هزار زائر جهت عزیمت به شهرستان های جوین، جغتای، خوشاب، فیروزه، نیشابور و سرخس سرویس داده شده و سرویس دهی همچنان ادامه خواهد یافت.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه یک هزار دستگاه اتوبوس نیز به منظور بازگشت زائران پیاده به شهر خود در نظر گرفته شده بود، افزود: تا این لحظه، 90 هزار نفر مسافر در قالب 4 هزار و 500 اتوبوس از مشهد خارج و سرویس‌ دهی در این حوزه نیز تا عزیمت همگی زائران به موطن خود، ادامه می یابد.



واحدی با عنوان اینکه از سوی بخش امداد و درمان استان برای سرویس دهی به زائران در این مدت، برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته بود، گفت: از مجموع زائران پیاده، 3 هزار و 874 نفر طی مسیر دچار آسیب‌دیدگی شدند که از سوی کادر پزشکی، درمانی، مورد مداوا قرار گرفتند.