جزئیات مرگ خاموش استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران/ تسلیت رئیس دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این دانشگاه، دکتر سیدامیر میرباقری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص گوارش و شاغل به کار در بیمارستان امیراعلم بوده است. برادر وی دکتر سیدنادر میرباقری نیز مدیریت آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را برعهده داشته است. همچنین سیدامید میرباقری مهندس و دوست آنها "نظام الدین پزشکی" در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

به نقل از مرتضی همایون نسب - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اعلام شده است: این حادثه بر اثر نشت گاز منواکسید کربن در منزل یک پزشک در دزفول اتفاق افتاده است. در این حادثه علاوه بر پزشک و دو برادر وی یک نفر میهمان آنان که وی نیز پزشک بوده جان خود را از دست داده اند.

وی اضافه کرده است: یکی از نزدیکان این پزشکان که صبح روز جمعه از غیبت آنان نگران شده با مراجعه به منزل وی متوجه وقوع این حادثه شده و با اورژانس و نیروهای امدادی تماس می گیرد. متاسفانه هنگام حضور ماموران امدادی در محل حادثه، هر چهار نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده بودند.

وی استفاده از دودکش و کلاهک غیر استاندارد را علت وقوع این حادثه عنوان کرده است.

به همین مناسبت دکتر محمدرضا منصوری - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران پیام تسلیتی خطاب به خانواده داغدیده میرباقری ارسال کرد. در این پیام آمده است: "حادثه جانگداز فوت نابهنگام دکتر سیدامیر میرباقری عضو پرتلاش هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص گوارش، دکتر سیدنادر میرباقری همکار خوب دانشگاه و مدیر آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر، برادر دیگر، سیدامید میرباقری و یکی از دوستان آنان، برای جامعه پزشکی و جامعه دانشگاهی بویژه برای دانشگاه علوم پزشکی تهران ضایعه تاسف باری است که تحمل آن جز با استمداد از حضرت حق امکان پذیر نیست. اینجانب از طرف خود و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه این مصیبت جانسوز را به شما خانواده محترم میرباقری تسلیت می گویم و برای شما از پیشگاه حضرت حق صبر و برای آن عزیزان غفران الهی مسئلت می کنم."

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرحوم دکتر سیدامیر میرباقری در سال 1337در شهر تهران متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان پهلوی (سابق) در سال 1342 و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان بایندر آغاز کرد و در سال 1355 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. مرحوم میرباقری تحصیلات عالی خود را در سال 1355 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز آغاز کرد و در سال 1363 فارغ‌التحصیل شد.

وی در سال 1367 موفق به اخذ درجه تخصص در رشته بیماریهای داخلی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و سپس تحصیلات فوق‌تخصصی خود را در رشته گوارش در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370 به پایان رساند. وی دوره‌های تکمیلی آندوسونوگرافی را در دانشکده کلینیک بورد دانشگاه پاریس (کشور فرانسه) گذراند. وی در سالهای اخیر به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه داخلی در بخش گوارش بیمارستان امیراعلم به خدمت رسانی به بیماران مشغول بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از سال 75-1363 ، عضو هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی اهواز به مدت 3 سال، عضو هیئت بررسی طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی دانشگاه اهواز به مدت 3 سال، سرپرست بخش داخلی بیمارستان ایرانیان دبی به مدت 3 سال، سرپرست اجرای کنفرانس‌های علمی بیمارستان ایرانیان دبی به مدت 3 سال و عضو هیئت تحریریه مجله علمی بیمارستان ایرانیان به زبان انگلیسی به مدت 4 سال بخشی از سوابق این استاد فقید بود.

همچنین دکتر سیدنادر میرباقری متخصص علوم آزمایشگاهی و مدیر آزمایشگاه بیمارستان فیروزگر همکار دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که در این حادثه همراه دو برادر دیگر و یکی از دوستان خود دچار حادثه شد و جان باخت.

مراسم تشییع و خاکسپاری آنها صبح روز یکشنبه 24 دیماه 91 در قطعه 256 بهشت زهرا برگزار می شود.