سرپرست جدید هیئت بسکتبال خراسان شمالی برنامه های آتی این هیئت را تشریح کرد

مهدی غفوریان سرپرست جدید هیئت بسکتبال خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در ماه های اخیر رایزنی های لازم به منظور رفع موانع موجود در برابر فعالیت هیئت، با اداره کل ورزش و جوانان و مسئولین ذی ربط انجام شده و به نتایج قابل قبولی نیز دست یافته ایم.

وی اظهار داشت: در همین راستا با هدف اجرای هر چه بهتر برنامه ها از نظرات و پیشنهادات و تجربیات پیشکسوتان عرصه بسکتبال استان نیز استفاده خواهد شد تا روند اجرایی برنامه ها به سهولت انجام پذیرد.

غفوریان در ادامه در مورد برنامه های آتی هیئت بسکتبال خراسان شمالی افزود: تعیین اعضای هیئت بسکتبال استان، برگزاری دوره های ویژه آموزشی و مسابقات در رده های مینی بسکتبال، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان، برنامه ریزی برای بالا بردن سطح کیفی آموزش و مسابقات در استان، استفاده از داوران بومی با هدف بهره گیری از پتانسیل های موجود در استان، برنامه ریزی برای افزایش سطح کیفی مربیگری و داوری در استان و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های ویژه مربیگری و داوری توسط اساتید با تجربه و کارآمد فدراسیون بسکتبال کشور از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش و در پی شنیده شدن برخی زمزمه های تغییر در کادر مدیریت هیئت های ورزشی کم کار در خراسان شمالی که از سوی سیداحمد وکیلی؛ معاون پیشین توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان استان مطرح شده بود، روسای برخی هیئت ها به صورت داوطلبانه از سمت خود استعفا دادند.

در آن زمان به دنبال استعفای شهرام ابراهیمی؛ رئیس پیشین هیئت بسکتبال، فدراسیون پس از بررسی‌ با استعفای وی موافقت به عمل آورد و طی ابلاغ‌جداگانه‌ای مهدی غفوریان را به عنوان سرپرست هیئت بسکتبال خراسان شمالی معرفی کرد.

بنا به گفته مسئولان اداره ورزش و جوانان خراسان‌شمالی هم‌اکنون در این استان 45 هیئت ورزشی فعال وجود دارد.

