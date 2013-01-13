جشنواره تئاتر فجر تالار مولوی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام برگزاری دورههای بیست و نهم و سیام جشنواره تئاتر فجر پرداخت نشدن بدهی معاونت هنری به دانشگاه تهران باعث بروز مشکلاتی در میزبانی تالار مولوی از آثار حاضر در این دورهها شد. در هر کدام از دورههای مذکور رایزنی با مدیران مربوطه در دانشگاه تهران باعث شد تا تالار مولوی به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین سالنهای تئاتری میزبانی جشنواره را عهدهدار شود.
در دوره سیام وضعیت تالار مولوی حتی به جایی رسید که سعید اسدی از مدیریت این مجموعه تئاتری انصراف داد اما بعد از مدتی با پذیرفته نشدن استعفا به فعالیت خود ادامه داد. از چندی پیش و در راستای میزبانی آثار سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر باز هم زمزمههای کنارهگیری تالار مولوی از میزبانی جشنواره مطرح شد.
طی رایزنیهای صورت گرفته در چند روز گذشته جعفر گلمحمدی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به دلیل پرداخت نشدن بدهی مربوطه از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حضور تالار مولوی به عنوان یکی از سالنهای میزبان آثار سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انصراف داد.
این در حالی است که طی دو سال گذشته بارها مسأله بدهی معاونت هنری به دانشگاه تهران که مربوط به حمایت از آثار به صحنه رفته در این مجموعه تئاتری است مطرح شد و معاون هنری در چند گفتگوی رسانهای اعلام کرد که این مشکل هر چه زودتر برطرف میشود.
اما بیتوجهی به مشکل موجود باعث شد تا تالار مولوی به عنوان یکی از بهترین سالنهای تئاتری کشور که در ایام برگزاری جشنواره تئاتر فجر نقش مهمی را در میزبانی آثار این جشنواره بر عهده داشت از گردونه فعالیت جشنواره سی و یکم کنار رود.
بدهی معاونت هنری به دانشگاه تهران که مبلغی حدود 100 میلیون تومان است طی دو سال اخیر بارها این وضعیت بحرانی را برای حضور تالار مولوی در جشنوارههای بینالمللی تئاتر فجر ایجاد کرد اما این بار و در جشنواره سی و یکم این مساله به حذف تالار مولوی منجر شده است.
تنها سه روز مانده به برگزاری سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نبود تالار مولوی به عنوان یکی از سالنهای میزبان جشنواره میتواند در برنامه ریزی و اجرای آثار نمایشی مشکلات بسیاری را ایجاد کند. نبود توجه و برنامه ریزی لازم در مدیران و تصمیم گیرندگان تئاتری باعث میشود که امور و اقدامات مهمی که باید در طول سال به آنهای رسیدگی شود در چند روز باقیمانده به یک رویداد مهم ملی مورد توجه قرار گیرند و در نهایت سرانجام خوب و قابل قبولی نیز نداشته باشند.
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