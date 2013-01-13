گاز در اهواز همچنان حادثه می آفریند/ این بار پای شهرداری در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول مهر ماه سال گذشته بود. ساعت هشت و هفت دقیقه صبح روز سه شنبه ساکنین منطقه ای در کمپلو ناگهان با صدایی مهیب از خواب پریدند و متوجه شدند که دو واحد مسکونی به شدت ویران شده اند. قدرت این انفجار که علت آن برای مردم تا آن لحظه ناشناخته مانده بود آنقدر قوی بود که باعث شکسته شدن شیشه برخی خودروهای اطراف این دو واحد مسکونی نیز شده بود. اعضای واحدهای مسکونی نیز زیر آور این دو خانه مانده بودند.

با نگاهی به منطقه کمپلو در اهواز که یکی از مناطق قدیمی شهر اهوازاست به وضوح می توان دید که اغلب خانه ها به علت قدمت بالا، سازه های سستی دارند و برخی کارشناسان نیز گفته اند اگر واحدهای مسکونی حادثه در این اتفاق، مستحکم بودند اینگونه با این انفجار ویران نمی شدند. از آن روز تاکنون حوادث مشابهی شنیده می شد. پیش از آن نیز باز هم در یک صبح پائیزی انفجار براثر نشت گاز در یک آپارتمان شش واحده در منطقه کوروش(کوی ملت) فاجعه هولناکی به بار آورده بود.



کودکی قربانی کم دقتی

دو ماه گذشته نیز باز شنیدن فاجعه ای مشابه، دل هر بنی آدمی را به درد آورد. شنیدن خبری با این عنوان «انفجار در اهواز چهار کشته و زخمی به جا گذاشت » هر شهروند اهوازی را سخت به فکر فرو می برد. بر اثر این انفجار، یک کودک دو ساله کشته و دو مرد و یک زن مجروح شده اند. امداد رسانان به سرعت خود را به محل حادثه و بالای سر مجروحان رساندند. پس از انجام کمکهای اولیه مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. آتش‌ نشانان هم به نوبه خود که در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند در اجرای عملیات ایمن سازی با قطع کردن جریان گاز و برق ساختمان از گسترش آتش به دیگر واحدهای ساختمان جلوگیری کردند.



بر اثر این حادثه شش نفر از زیرآوار زنده خارج شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستانهای ابوذر، امام خمینی(ره) و سوانح و سوختگی طالقانی منتقل شدند. همچنین دو نفر از پرسنل آتش نشانی که برای خارج کردن مصدومان حادثه وارد ساختمان شده بودند به علت کمبود اکسیژن دچار حادثه شدند که به سرعت به بیمارستان منتقل شدند.

باز هم کمپلو...

روز جمعه نیز مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان خبر حادثه انفجار در شهرداری منطقه دو اهواز را اعلام کرد. این حادثه کشته و تلفات جانی در بر نداشته فقط چهار نفر زخمی شدند. محمدرضا آملازاده گفته بود: در اثر حادثه انفجار در شهرداری منطقه دو اهواز چهار نفر مجروح شده‌اند.

آملازاده افزود: این افراد در دقایق نخستین حادثه به مراکز بهداشتی و بیمارستانی اعزام شده اند و تا کنون درباره تلفات جانی گزارش خاصی مخابره نشده است.انفجار در ساعت 12 ظهر در شهرداری منطقه دو اهواز باعث ایجاد وحشت و هراس میان مردم منطقه کمپلوی اهواز شد.

وی تاکید کرد: بررسیها برای دلایل این حادثه در حال انجام است ولی گاز مهمترین دلیلی است که در شرایط کنونی می توان برای این واقعه نام برد.



شهردار اهواز نیز تخریب کامل ساختمان دفتر فنی شهرداری منطقه دو اهواز را بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز در این ساختمان را تائید کرد. شواهد عینی حاکی از آن است که شدت انفجار به حدی بوده که وسائل سنگین ساختمان تخریب شده، به دیوارهای اطراف پرتاب و با اصابت موجب تخریب و صدمه شد.



شهردار اهواز همچنین تصریح کرد: در این حادثه علاوه بر ساختمان دفتر فنی، بخشهایی از ساختمان شهرداری منطقه دو که در مجاورت آن قرار دارد نیز تخریب شد.

منصور کتانباف عنوان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته و تنها چهار نفر از نگهبانان ساختمان دفتر فنی شهرداری منطقه 2 دچار مجروحیت شدند که جراحات این افراد نیز سطحی گزارش شده است.



این در حالی است که هم شهردار اهواز و هم مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان هر دو بر واژه «تنها» چهار نفر از نگهبانان، تاکید دارند. جراحت جان چهار نفر از زحمت کشان شهرداری که چهار خانواده را در استرس روحی شدید نگه داشته نباید این چنین کم ارزش تلقی شود.



در این حادثه یک خودروی پژوی 405 که شهرداری آن را به عنوان جایزه خوش حسابی برای پرداخت به موقع عوارض برای شهروندان اهوازی در ارتفاع جلو ساختمان شهرداری منطقه نصب کرده بود نیز به شدت آسیب دید که به مکانی دیگر منتقل شد. نکته مهم اینکه این حادثه در یک روز تعطیل رخ داد و اگر در روز کاری این حادثه به وقوع می پیوست قطعا حوادثی جبران ناپذیر جانی بر جا می گذاشت.



یکی از شهروندان می گوید که اگر ساختمان و لوله های گاز از ایمنی کافی برخوردار بود چنین اتفاقی رخ نمی داد به همین دلیل باید سازمانهای مسئول در بحث مقاوم سازی ساختمانهای شهر اهواز به خصوص در بافت فرسوده برنامه ریزی بیشتری داشته باشند. در اینگونه حوادث ابتدا بنا به عللی گاز نشت می کند و فضای بخشی از ساختمان همچون آشپزخانه، حمام و یا تمام منزل را فرا می گیرد و سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله ای بسیار کوچک کافی است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزی شود.

کمی آنسوتر، چهار پزشک در اسارت گاز

همزمان با انفجار در شهرداری منطقه دو اهواز، بر اثر نشت گاز یک فوق تخصص گوارش و سه پزشک همکار وی جان خود را در شهر دزفول از دست دادند. دکتر سیدامیر میرباقری متخصص و فوق تخصص گوارش که به همراه سه دوست پزشک خود در خانه ای در کوی حافظ در حال استراحت بودند که بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول در این باره گفته بود: این چهار پزشک متخصص که تاکنون تنها هویت یکی از آنها به نام دکتر سیدامیر میرباقری شناسایی شده در منزلی در کوی حافظ دزفول، در حال استراحت بودند که نشت گاز منواکسید کربن باعث شده تا این افراد جان خود را از دست بدهند.



وی با اشاره به بررسیهای انجام شده برای دلایل این حادثه دلخراش افزود: در این حادثه دلخراش نصب غیر استاندارد دودکش بخاری و استفاده از درپوش غیراستاندارد اصلی ترین دلیل این حادثه بوده است.



افزایش حوادث

سرپرست سازمان آتش‌نشانی اهواز اخیرا در این باره یادآور شده بود: در شش ماهه نخست امسال به رغم گرمی هوا حوادث ناشی از نفت و گاز از 137 فقره در مدت مشابه سال گذشته به 218 فقره افزایش یافت.



امیر نجفی اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال حوادث حریق و امداد و نجات نسبت به سال گذشته افزایش یافت که در حوادث ناشی از حریق، حریق خودرو و حریق مسکونی هر دو افزایش داشته است.



نجفی با بیان اینکه تعداد کل حوادث رخ داده در اهواز در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 212 فقره بوده است، می گوید: ‌از این تعداد، 650 فقره حوادث مسکونی، 227 فقره حوادث تجاری و 47 فقره حوادث اداری بود. دو هزار و یک فقره نیز شامل سایر حوادث بود. از این تعداد سه هزار و 150 حادثه درون شهری و 62 حادثه برون شهری بود.



وی همچنین گفته بود: ‌از حوادث رخ داده در شش ماهه نخست امسال دو هزار و 428 مورد اطفا حریق، 784 مورد امداد و نجات، 364 مورد ناشی از اتصال برق و 218 مورد ناشی از نفت و گاز بود در سایر موارد نیز دو هزار و 630 حادثه رخ داد.



نکات ایمنی رعایت شود

سرپرست سازمان آتش‌نشانی اهواز در ابتدای آغاز نیمه دوم سال و فصل سرما عنوان کرده بود که برای پیشگیری از هر گونه حادثه، شهروندان باید نکات ایمنی را رعایت کرده و پیش از استفاده از آبگرمکن و بخاری حتما نسبت به سرویس آن اقدام کنند.



مسئولان نشت گاز را عامل اصلی انفجار منازل مسکونی اهواز می دانند. اما عامل انفجار شهرداری منطقه دو اهواز پوسیدگی لوله های گاز اعلام شده است. یکی از ایستگاه های آتش نشانی شهرداری اهواز در چند قدمی محل حادثه بود، با اقدام سریع آنان آتش رخ داده به سرعت مهار شد و امکان سرایت آتش به مکانهای دیگر ساختمان و منازل اطراف این منطقه مسکونی میسر نشد.



دلایل آتش سوزیها

رعایت نکردن قوانین ایمنی بارها برای شهروندان دردسرساز بوده. با این حال هستند کسانی که زیاد به این هشدارها دقت نکنند.



یکی از کارشناسان ایمنی منازل در این باره می گوید: مهار نکردن شیلنگ وسائل گازسوز به وسیله بست فلزی، استفاده از شیلنگهای طولانی و در معرض حرارت قراردادن آنها، فرسوده و غیر استاندارد بودن شیلنگها، درپوش نداشتن شیرهای مصرفی که از آنها استفاده نمی شود، دخالت افراد بی اطلاع در تعمیر و دست کاری وسایل گازسوز و استفاده از وسایل گازسوز غیراستاندارد و غیرمجاز ازجمله دلایلی هستند که باعث افتادن اتفاقات ناگوار برای شهروندان می شود.



محسن احمدی می افزاید: متاسفانه برخی از شهروندان نیز در خانه هایشان بر اثر نداشتن دودکش مناسب برای وسایل گازسوز به ویژه وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن و یا نبود تهویه کافی در اتاقی که دستگاه گاز سوز در آن قرار دارد منجر به ایجاد آتش سوزی می شود. سوختن ناقص گاز تجمع گازهای مسموم کننده ویا کمبود اکسیژن سبب می شود افرادی که در چنین فضاهایی تنفس می کنند دچار مسمومیت، گاز زدگی یا گاز گرفتگی شوند.



وای به روزی که بگندد نمک

چنین به نظر می رسد، تا زمانی که شهروندان به قوانین ایمنی احترام نگذارند این داستان‌ همچون سریالی ناگوار همچنان ادامه خواهند داشت. افزایش حوادث از 137 فقره در گذشته به 218 فقره در امسال نشان از کم توجهی به قوانین ایمنی دارد. اما این بار انفجار در شهرداری با دیگر انفجارات تفاوتی اساسی دارد. واقعا سازمانی که برای احداث یک قطعه در ساختمان از زیر و بم کار شهروندان ایراد می گیرد نباید یکی از ساختمانهایش اینگونه دارای لوله های پوسیده باشد.



این انفجار نشان داد که نه تنها شهروندان بلکه بسیاری از سازمانها و... نیز گوش به نکات ایمنی نداده اند. حال باید دید با توجه به دیدن این حوادث ناگوار و جبران ناپذیز، هنوز برخی قوانین ایمنی را پشت گوش می اندازند؟ چه با معناست این مثل «هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک»



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گزارش: قاسم منصور آل کثیر