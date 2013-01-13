باید مهار ناهنجاری های اجتماعی را جدی گرفت/ مهار تبهکاران در زمان شاه عباس

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد اینکه الگوسازی یکی از راهکارهای اصلاح ناهنجاری‏های اجتماعی به شمار می‏رود در این خصوص چه افرادی می‎توانند مطرح باشند؟ به خبرنگار مهر گفت: الگو سازی یا همان پارادایم نوعی اصلاح اجتماعی است که بر حسب موضوع مورد مباحثه مطرح می‎شود.

وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشوری را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم یک یا چند کشور به عنوان الگو مطرح می‎شوند که با در نظر گرفتن روش و سبک آنها می‎توان به سطح آنها رسید.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: در مشروطه انقلابیون ژاپن را الگوی خویش قرارداده بودند زیرا ژاپن با وجود پیشرفت‏های عظیم در اقتصاد و صنعت و رقیب آمریکا و روسیه شدن اما سنن و فرهنگ بومی خویش را حفظ کرد. الانه مالزی هم الگویی برای توسعه برای کشورهای اسلامی می‎تواند باشد.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه تأثیر ناهنجاری‏های اجتماعی نظیر زورگیری و قتل و درگیری و... بر امنیت ذهنی و روانی افراد جامعه چیست هم اظهار کرد: الگوسازی در جوامعی که ناهنجاری‏ها را به حداقل رسانده اند باید مورد دقت قرار بگیرد. برای مثال سوئیس و سوئد و اتریش کشورهای کوچکی هستند که تبهکاری و ناهنجاری اجتماعی در آنها بسیار کم اتفاق می‏افتد زیرا در آنجا قانون حاکم است و مردمش با فرهنگ هستند و پلیس هم نظم و انضباط خیلی مخصوصی دارد.



این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درپایان یادآورشد: ناهنجاری‎های اجتماعی عدم امنیت روانی را در جامعه باعث می‏شود . گانگسترها در آمریکا و مافیا در ایتالیا دست به خشونت جمعی می‎زنند که پلیس هم نمی‎تواند با این جرایم سازمان یافته مقابله کند. بنابراین در چنین مواردی کاری از دست الگوسازی بر نمی‏آید و باید یک عزم دولتی و جهانی برای مقابله با آنها تدارک دیده شود. البته زمان شاه عباس صفوی از نظر مهار تبهکاران در ایران می‎تواند الگوی حاکمان ما بشود.