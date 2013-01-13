باید مهار ناهنجاری های اجتماعی را جدی گرفت/ مهار تبهکاران در زمان شاه عباس

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در مورد اینکه الگوسازی یکی از راهکارهای اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی به شمار میرود در این خصوص چه افرادی میتوانند مطرح باشند؟ به خبرنگار مهر گفت: الگو سازی یا همان پارادایم نوعی اصلاح اجتماعی است که بر حسب موضوع مورد مباحثه مطرح میشود.
وی افزود: برای مثال اگر بخواهیم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشوری را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم یک یا چند کشور به عنوان الگو مطرح میشوند که با در نظر گرفتن روش و سبک آنها میتوان به سطح آنها رسید.
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اظهارداشت: در مشروطه انقلابیون ژاپن را الگوی خویش قرارداده بودند زیرا ژاپن با وجود پیشرفتهای عظیم در اقتصاد و صنعت و رقیب آمریکا و روسیه شدن اما سنن و فرهنگ بومی خویش را حفظ کرد. الانه مالزی هم الگویی برای توسعه برای کشورهای اسلامی میتواند باشد.
این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه تأثیر ناهنجاریهای اجتماعی نظیر زورگیری و قتل و درگیری و... بر امنیت ذهنی و روانی افراد جامعه چیست هم اظهار کرد: الگوسازی در جوامعی که ناهنجاریها را به حداقل رسانده اند باید مورد دقت قرار بگیرد. برای مثال سوئیس و سوئد و اتریش کشورهای کوچکی هستند که تبهکاری و ناهنجاری اجتماعی در آنها بسیار کم اتفاق میافتد زیرا در آنجا قانون حاکم است و مردمش با فرهنگ هستند و پلیس هم نظم و انضباط خیلی مخصوصی دارد.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درپایان یادآورشد: ناهنجاریهای اجتماعی عدم امنیت روانی را در جامعه باعث میشود . گانگسترها در آمریکا و مافیا در ایتالیا دست به خشونت جمعی میزنند که پلیس هم نمیتواند با این جرایم سازمان یافته مقابله کند. بنابراین در چنین مواردی کاری از دست الگوسازی بر نمیآید و باید یک عزم دولتی و جهانی برای مقابله با آنها تدارک دیده شود. البته زمان شاه عباس صفوی از نظر مهار تبهکاران در ایران میتواند الگوی حاکمان ما بشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی درپایان یادآورشد: ناهنجاریهای اجتماعی عدم امنیت روانی را در جامعه باعث میشود . گانگسترها در آمریکا و مافیا در ایتالیا دست به خشونت جمعی میزنند که پلیس هم نمیتواند با این جرایم سازمان یافته مقابله کند. بنابراین در چنین مواردی کاری از دست الگوسازی بر نمیآید و باید یک عزم دولتی و جهانی برای مقابله با آنها تدارک دیده شود. البته زمان شاه عباس صفوی از نظر مهار تبهکاران در ایران میتواند الگوی حاکمان ما بشود.
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