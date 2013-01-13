شطرنج بازان خوزستانی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند

مزدک ارزانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان در چهار شهر به طور همزمان برگزار می شود و شطرنج بازان خوزستانی در حال آماده سازی خود برای مسابقات هستند.

وی ادامه داد: شطرنج بازان در این مسابقات که از سوم تا نهم بهمن ماه برگزار می شود به چهار گروه تقسیم می شوند که هر گروه در یک شهر با هم رقابت می کنند.



ارزانی پور تصریح کرد: رده های سنی 8، 10 و 12 سال پسرها در رشت و دختر ها در همین رده سنی در ساری مسابقه می دهند. همچنین 14، 16 و 18 ساله های پسر در مشهد و دختران این رده های سنی در زنجان رقابت می کنند.



در ابتدای دی ماه مسابقات انتخابی برای مشخص شدن نفرات اعزامی به رقابتهای کشوری برگزار شد که در پایان نفرات برتر هر رده به این ترتیب بودند:در رده های سنی 8، 10 و 12 سال در پسران به ترتیب، رضا قندعلی، پویان باغبان و شهریار کازرونی و در قسمت دختران، هرانوش موسوی، آرمیتا معصومی و عسل رحمانیان به ترتیب نفرات برتر مسابقات شدند. همچنین در رده های سنی 14، 16 و 18 سال پسران، به ترتیب پارسا رادش، مهدی شریفی و محمد کرار و در قسمت دختران حاجر عابدی، راحیل کیانی و زهرا کشاورز نفرات برتر شدند.