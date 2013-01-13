بازسازی نقایص فک با استخوان بیماران مرگ مغزی و سلول درمانی

دکتر مهدی غلامی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روشهای معمول برای بازسازی استخوان تحتانی فک افزود: معمولا برای بازسازی نقایص بزرگ استخوان فک تحتانی از استخوان لگن فرد برای پیوند استفاده میشود که مشکلاتی را برای بیمارانی در زمینه راه رفتن ایجاد میکند.
وی ادامه داد: برای بازسازی نقایص بزرگ فک نمیتوان به میزان کافی استخوان از ناحیه لگن برداشت کرد از این رو در این تحقیقات به دنبال روشهایی برای بازسازی فک بودیم.
جزئیات پیوند فک
غلامی با بیان اینکه این تحقیقات با عنوان "رفع نقض استخوان فک تحتانی با استفاده از داربست آلوژنیک و سلولهای بنیادی" اجرایی شد، اضافه کرد: در این راستا از بانک فرآوردههای پیوندی ایران، استخوان بیمارانی که دچار مرگ مغزی شدند، استخوان فک تحتانی آنها را جدا کردیم و همراه با سلولهای بنیادی که پژوهشگاه رویان از خود بیماران برای ما استخراج کردند به داخل استخوانی که از بیمار مرگ مغزی دریافت شده بود، تزریق کردیم.
مجری طرح، پیوند این استخوان به بیمار را مرحله بعدی کار ذکر کرد و اظهار داشت: این شیوه پیوند بر روی 4 بیمار اجرایی شد که از این تعداد پیوند استخوانی برای 3 بیمار موفقیت آمیز بوده و باعث بازسازی استخوان فک شده است.
تأیید زنده بودن پیوند
وی با تاکید بر اینکه آزمایشهای انجام شده زنده بودن پیوند را تایید میکند، اظهار داشت: در یکی از بیماران پیوند ناموفق بوده است که این امر به دلیل جراحی بوده نه به دلیل روند سلولهای بنیادی و یا نمونهای که بانک پیوند در اختیار ما قرار داده شد.
این محقق، یادآور شد: این روش به عنوان یکی از روشهای نوین برای رفع نقایص بزرگ توصیه شده است.
غلامی با اشاره به نقایص فک، گفت: این روش برای بیمارانی که به علت تومور و یا تصادف فک تحتانی آنها از دست دادند و یا افرادی که به دلیل شلیک گلوله قسمتی از استخوان فک آنها کنده شده است و برای بازسازی آن استخوان میتوان از بانک فرآوردههای پیوندی استخوان را تهیه کرد و با سلولهای بنیادی که از خود بیمار استخراج شده این پیوند را انجام داد.
وی به بیان مزایای این روش پرداخت و افزود: با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست تا از خود بیمار استخوان جمجمه و یا لگن استخوانی برداشت کرد.
غلامی از ادامه این مطالعه خبر داد و در این زمینه توضیح داد: در فاز بعدی مطالعات قرار است از استخوان پیوند شده نمونه برداری کنیم تا تایید شود که سلولهای بنیادی موجب موفقیت پیوند شده است.
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