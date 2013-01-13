ساخت "ستاد مشترک" در پاسخ به فیلم ضدایرانی "آرگو"

عطاالله سلمانیان، بازیگر و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد: طرح فیلمنامه "ستاد مشترک" از سوی حوزه هنری تصویب شده و هم اکنون در انتظار هستیم تا با تامین بودجه، این کار سینمایی را جلوی دوربین ببریم البته آنچه مسلم است این کار جزو تولیدات سال 91 نخواهد بود.

وی افزود: طرح و نگارش فیلمنامه این کار بر عهده خودم بوده است. داستان "ستاد مشترک" درباره 20 گروگان آمریکایی در ابتدای انقلاب است که توسط انقلابیون تحویل سفارت آمریکا داده می‌شوند.

این کارگردان ادامه داد: این فیلم سینمایی که با پروداکشنی عظیم جلوی دوربین خواهد رفت می‌تواند پاسخ مناسبی برای فیلم‌های تحریف شده‌ای چون "آرگو" باشد. در این کار که خود کارگردانی آن را انجام خواهم داد از مشاهدات شاهدان عینی ماجرا هم در نگارش فیلمنامه سود برده شده است.

وی در بخش دیگری از خبر خود عنوان کرد: دو طرح سینمایی دیگر هم در دست دارم که تا جزئیات آن مشخص نشود نام و مضموع آنها را رسانه‌ای نخواهم کرد، البته در این دو طرح به موضوعات اجتماعی پرداخته شده است.

سلمانیان در پایان گفت: فیلم سینمایی «پرنده باز» هم که در جشنواره بیست ونهم با نامهربانی مواجه شد در چند روز پیش در شبکه نمایش خانگی عرضه شد و توانسته رضایت مردم را جلب کند.