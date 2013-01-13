دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم در میان دانشگاههای جامع کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عاشوری در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای منطقه 3 کشور که صبح یکشنبه در دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: دانشگاه فردوسی که همین اینک شصت وسومین سال تاسیس خود را پشت سر می گذارد بعد از دانشگاههای تهران و تبریز سومین دانشگاه کشور از لحاظ قدمت در تاسیس است.

عاشوری با بیان اینکه سعی کرده ایم، پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در سال 85 در خصوص ارتقاء پذیرش و آموزش دانشجویان دوره های تکمیلی، نسبت 8 درصدی دانشجویان تحصیلات تکملیمی را در سال 84 با افزایش توانمندی های لازم به رشد شایان توجهی برسانیم، گفت: هم اینک در زمینه رشد نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد توانسته ایم به نقطه 35 درصدی برسیم که انشا الله در آینده نزدیک آن را به نقطه 50 درصدی خواهیم رساند.

وی در خصوص اهمیت کار در حوزه های فرهنگی و دانشجویی بیان کرد: فعالیت در حوزه های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از فعایت بسیار مهم وحساس است، که نیازمند ظرافت های خاصی است که با توکل و تلاش خالصانه همواره قرین به موفقیت خواهد بود.

در ادامه مراسم، محمود ملاباشی، معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ایجاد ساختارهای مستقل معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاهها اظهار کرد: وظایف و اهمیت کاری مسئولین حوزه های فرهنگی و دانشجویی با وجود این ساختار جدید ارزش وجدیت بیشتری به خود گرفته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در بخش معاونت فرهنگی که علاوه تحت پوشش داشتن برنامه های فرهنگی دانشجویان در بردارنده برنامه ریزی و فعالیت برای سایر اقشار دانشگاهی همچون اساتید و کارکنان نیز هست.

ملاباشی خطاب به معاونین و مدیران فرهنگی حاضر اظهار کرد: اینک که با مستقل شدن ساختار فرهنگی از فعالیت های حوزه خدمات دانشجویی، شاهد تخصصی شدن و وسعت یافتن راندمان کاری در حوزه فرهنگی هستیم از متولیان این حوزه انتظار می رود با دست زدن به کارهای ایتکاری و نوآورانه به الگو سازی و فرهنگ سازی دانشگاه در حرکت فرهنگی جامعه اسلامیمان بپردازیم.

وی با اشاره به آمار و پیشرفت های ارایه شده گفت: دانشگاه فردوسی مشهد در بررسی های بخش فعالیت های واحد بین الملل در منیانت دانشگاههای کشور رتبه اول را دارد و این دانشگاه در این خصوص قدمهای بسیار بزرگ و موفقیت آمیزی را برداشته است، که جا دارد سایر مدیران دانشگاهی از این دانشگاه تاسی جویند.

معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبیین جایگاه دانشگاه فردوسی در میان دانشگاه های کشور افزود: دانشگاه فردوسی مایه آبروی آموزش عالی بویژه در حوزه دانشگاههای شرق کشور است.