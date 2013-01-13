  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۹

کشوری در گفتگو با مهر:

نباید حتی یک کلمه هم به گل‌محمدی توهین شود/ محکومیت حرکت تماشاگران!

نباید حتی یک کلمه هم به گل‌محمدی توهین شود/ محکومیت حرکت تماشاگران!

سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه حرکت تعدادی از تماشاگران این تیم را مقابل هتل پرسپولیس محکوم می‌کند، گفت: یحیی گل‌محمدی با رضایت ما به پرسپولیس رفته است و نباید به او حتی یک کلمه هم توهین شود.

رضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تعدادی از تماشاگران صبا مقابل هتل پرسپولیس و شعار علیه یحیی گل‌محمدی سرمربی پیشین صبا و فعلی پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: گل‌محمدی هم در صبا فوتبال بازی کرده و هم به عنوان سرمربی کار کرده است. او با رضایت کامل باشگاه صبا به پرسپولیس رفته و به همین خاطر راضی نیستم حتی به او یک کلمه توهین شود.

وی با تاکید بر اینکه "تماشاگران بر هم زننده نظم و انضباط" همه جا وجود دارند، تاکید کرد: چند نفر از تماشاگرانی که مقابل هتل پرسپولیس حضور یافتند، وابسته به صبای قم نیستند! همین تماشاگران دنبال ضربه زدن به صبا هستند، زیرا هیچ آدم عاقلی این کارها را نمی‌کند.

سرپرست باشگاه صبای قم در پایان گفت: وقتی شنیدم چنین اتفاقی برای گل‌محمدی افتاده است، ناراحت شدم. باز هم تاکید می‌کنم که این تماشاگران وابسته به صبا نیستند و حرکت آنها از نظر ما محکوم است.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 15:15 امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال در قم به مصاف صبا می‌رود.

کد مطلب 1789256

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