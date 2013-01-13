  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۱

سان اعلام کرد:

"پپ گواردیولا" تابستان سرمربی منچسترسیتی می‌شود

"پپ گواردیولا" تابستان سرمربی منچسترسیتی می‌شود

سرمربی پیشین تیم فوتبال بارسلونا در پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر انگلستان هدایت منچسترسیتی را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این صحبت از حضور "پپ گواردیولا" در یکی از تیم‎های منچستریونایتد، منچسترسیتی، بایرن مونیخ و یا چلسی بوده اما این مربی اسپانیایی متقاعد شده که سیتی می‌تواند رقیب بارسا شود.

بر پایه گزارش سان، گواردیولا در پایان این فصل از رقابت‎ها جایگزین "روبرتو مانچینی" در ورزشگاه اتحاد می‌شود.

وی هفته گذشته و در مراسم انتخاب برترین‎های سال فیفا از علاقمندی خود برای بازگشت به مربیگری خبر داد، در عین حال گفت صحیح نیست در خصوص تیمی که سرمربی دارد، صحبت کند.

یک مقام درجه یک فوتبال اسپانیا گفت: گواردیولا صد در صد به سیتی می‌رود. وقتی من می‌گویم صد در صد منظورم 99 درصد نیست.

گورادیولا با دریافت حقوق سالیانه 10 میلیون پوند به عنوان گرانقیمت‌ترین مربی بریتانیا در سیتی مشغول به کار خواهد شد.

کد مطلب 1789258

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