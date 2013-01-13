مشاور امور ایثارگران استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم انتصاب مشاور امور ایثارگران استاندار کردستان آمده است: "تحقق اصول چهارگانه دولت یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور خط مشی مسائل کاری جنابعالی خواهد بود. امید است در تحقق اهداف عالیه نظام و تجام وظایف محوله و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید".

اجرای طرح "مهر آفرین" تسریع می یابد

مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری کردستان گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت دولت به زودی اجرای طرح استخدامی "مهر آفرین" در کردستان تسریع می شود.

اسعد یوسفی افزود: بر اساس مجوز طرح استخدامی "مهر آفرین" به زودی مراحل ثبت نام بیش از هزار و 500 نفر نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان به انجام می رسد.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی شده تلاش می شود تا پایان اسفند ماه سال جاری کلیه مراحل ثبت نام انجام و در صورت امکان آزمون های استخدامی نیز در آینده نزدیک برگزار شود.

مدیر کل دفتر منابع انسانی استانداری کردستان در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی آزمون های برگزار شده تعدادی از دستگاه های اجرایی استان نیز اظهار داشت: در حال حاضر نتایج و نمرات علمی شرکت کنندگان اعلام و در آینده نزدیک نیز با اعلام نتایج آزمون های عملی نفرات پذیرفته شده مشخص می شوند.

یوسفی ادامه داد: در این راستا متقاضیان و شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی استان از جمله استانداری، بهزیستی، پزشکی قانونی و انتقال خون می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی استانداری مراجعه و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

طرح "نورآوران سلامت" در روستاهای سروآباد اجرا شد

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری کردستان گفت: طرح پزشکی نورآوران سلامت به منظور ارتقا شاخص های سلامت و تندرستی با اعزام اکیپ های تخصصی برای ارائه خدمات و معانیه پزشکی اهالی روستاهای شهرستان سروآباد انجام شد.

محمدرضا شاملی اظهار داشت: این طرح با همکاری اکیپ نورآوران سلامت و با بکارگیری پزشکان مجرب و متخصص، متولیان بخش درمان بیمارستان فجر مریوان و همکاری دهیاری روستای دزلی به صورت متمرکز برای مراجعه اهالی سایر روستاها با هماهنگی دهیاران به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: این طرح با تاکیدات و پیگیری های استاندار استان و همکاری مرکز توسعه روستایی ریاست جمهوری، فرمانداری سروآباد و دانشگاه علوم پزشکی استان اجرا شد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری کردستان معاینه بیش از هفت هزار و 200 نفر و نیز بیش از 860 مورد اعمال جراحی شامل 30 مورد جراحی استرابیسم (انحرافی)، 411 مورد درمان آب مروارید، بیش از 400 مورد کاشت لنز داخل چشمی، تجویز عینک در زمینه های چشم پزشکی و خدمات دندانپزشکی را بخشی از خدمات پزشکی ارائه شده به روستاییان در این طرح برشمرد.