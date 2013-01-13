سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم با بیان اینکه ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی در هر جامعه یکی از مهمترین مولفه های توسعه یافتگی است خواستار ارتقاء شاخص های موجود در این شهرستان شد.

علی عسکر روحانی گفت: در کامیاران در چند سال اخیر پیشرفت خوبی در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است اما برای بهبود آن باید تلاش بیشتری کرد.

وی افزود: در حال حاضر استاندارد تخت های بیمارستای در دنیا دو و در کشور 1.5 است، در حالی که این میزان در کامیاران 74 صدم و کمتر از یک بوده که برای بهبود این استانداردها باید از ظرفیت های دیگری بهره برد.

فرماندار کامیاران اظهار داشت: اجرای طرح پزشک خانواده و پر رنگ کردن نقش بخش خصوصی و تامین اجتماعی مهمترین راهکار برای ارتقاء وضع موجود و بهبود سلامت و پاسخگویی به نیازهای مردم است.

روحانی ادامه داد: از مجموعه بهداشت انتظار می رود با به روز کردن اطلاعات و برنامه ریزی بر اساس این اطلاعات و توسعه کارهای ملی با همراهی دیگر سازمان ها و نهادهای غیردولتی گام مهمی در توسعه بخش بهداشت و درمان شهرستان برداشته شود.

سند توسعه سلامت در کردستان تدوین می شود

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: استفاده بهینه از خدمات نیازمند اجرای برنامه های متعدد و تغییرات مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان است که در همین راستا سند توسعه سلامت استان در حال تدوین است.

فرزام بیدارپور تغییر در عملکرد درمانی به سمت پیشگیری را از اولویت ها عنوان کرد و یادآور شد: باید کار به سمت عوامل اجتماعی و مواردی سوق داده شود که بر سلامت تاثیرگذار است.

وی سیاست استخدامی در صدور مجوز را بومی گزینی عنوان کرد و گفت: از برنامه های دانشگاه جذب و بکارگیری نیروهای جدید و بومی است.

رئیس سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران نیز در ادامه به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخت و اظهار داشت: طی چهار سال تصدی مسئولیت شبکه بهداشت و درمان کامیاران سطح امکانات بیمارستانی و بهداشتی در شهرستان ارتقاء و افزایش چشمگیری داشته و در این مدت هفت خانه بهداشت و یک مرکز درمانی روستایی احداث و امکانات آزمایشگاهی، سونوگرافی و نیازمندی های بخش ICUو CCUو بخش عفونی بیمارستان کامیاران فراهم شده است.

انوش آریانژاد اجرای مرحله اول طرح پزشک خانواده، استخدام 149 نفر کادر درمانی و بهداشتی و افزایش متخصصین به 13 نفر را یک دستاورد خوب دانست و از مجموعه همکاران بهداشتی و درمانی به خاطر فراهم کردن شرایط مناسب تقدیر کرد.

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران نیز طی سخنانی در خصوص اجرای برنامه های خود بیان کرد: ارتقاء شاخص ها بدون تعامل و همکاری میسر نمی شود و برای بهبود وضعیت موجود و ادامه راه توسعه و پیشرفتی که در حال جریان است باید تمام تلاش خود را بکار برد.

فارس مظفری افزود: با همکاری و همراهی مجموعه تلاشگر حوزه بهداشت و درمان شهرستان می توان نیازها را برآورد و در راستای حل مشکلات گام های مهمی برداشت.