به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) محبوب‌ترین بازیکنان سال 2012 جهان را اعلام کرد که مهدی مهدوی کیا با 103 هزار و 703 رای در صدر فهرست محبوب ترین بازیکن آسیا قرار گرفته است. در این رده بندی، سیدمهدی رحمتی با 79 هزار و 533 رای در مکان دوم قرار دارد.

بر اساس همین گزارش در رده بندی جهانی خو‌آن آرنگو، بازیکن ونزوئلایی تیم فوتبال بورسیا مونشن گلادباخ با 104 هزار و 297 رای محبوب ترین بازیکن است و مهدی مهدوی کیا نیز با 103 هزار و 703 رای به عنوان دومین بازیکن محبوب جهان معرفی شده است.

فهرست کامل محبوب‌ترین بازیکنان جهان در سال 2012 به تفکیک قاره‌های مختلف به شرح زیر است:

آسیا:

1- مهدی مهدوی‌کیا از پرسپولیس (ایران) با 103703 رای

2- سیدمهدی رحمتی از استقلال (ایران) با 79533 رای

3- یاسر القحطانی از العین (عربستان) با 36242 رای

4- محمد نور از الاتحاد (عربستان) با 27499 رای

5- احمد یاسین از اوربرو اس‌کا (عراق) با 13021 رای

اروپا:

1- هنریخ میختاریان از شاختار دونتسک اوکراین (ارمنستان) با 35063 رای

2- ادین ژکو از منچسترسیتی انگلستان (بوسنی) با 17391 رای

3- میروسلاو کلوزه از لاتزیو ایتالیا (آلمان) با 126798 رای

4- برانیسلاو ایوانکویچ از چلسی انگلستان (صربستان) با 11615 رای

5- یوهن کونوپلیانکا از دنیپرو اوکراین (اوکراین) با 8622 رای

6- کریستیانو رونالدو از رئال مادرید اسپانیا (پرتغال) با 8584 رای

7- فرانچسکو توتوی از رم ایتالیا (ایتالیا) با 5238 رای

8- لوریک کانا از لاتزیو ایتالیا (آلبانی) با 818 رای

اقیانوسیه:

تیم کاهیل از نیویورک ردبولز آمریکا (استرالیا) با 113 رای

آمریکای جنوبی:

1- خوآن آرانگو از مونشن‌گلادباخ آلمان(ونزوئلا) با 104297 رای

2- خوزه پائولو گوئه‌ررو از کورنتیانس برزیل (پرو) با 9580 رای

3- جاناتان فابرو از سرو پورتنو (پاراگوئه‌) با 9493 رای

4- لیونل مسی از بارسلونا اسپانیا (آرژانتین) با 4965 رای

5- لئویس والنسیا از منچستریونایتد انگلستان (اکوادور) با 3270 رای

6- جفرسون فارفان از شالکه آلمان (پرو) با 1944 رای

7- رادمال فالکائو گارسیا از آتلتیکو مادرید اسپانیا (کلمبیا) با 1099 رای

8- جیمز دیوید رودرویگوئز از پورتو پرتغال (کلمبیا) با 154 رای

آفریقا:

1- ندیر لامیاقری از ویداد مراکش (مراکش) با 24501 رای

2- یوسف امساکنی از اسپرانسه تونس (تونس) با 8989 رای

3- محمد ابوتریکا الاهلی مصر (مصر) با 8646 رای

4- صوفیانه فغولی از والنسیا اسپانیا (الجزایر با 3577 رای

5- عبدالمومن جابو از کلاپ آفریکن تونس (الجزایر) با 1199 رای

آمریکای شمالی و مرکزی:

1- رودولفو آنتونیو زلایا آلیانزا السالوادور (السالوادور با 389 رای

2- خوزه کورونا از کروز آزول مکزیک (مکزیک) با 146 رای

3- راجر اسپینوزا از اسپورتینگ کانزاس هندوراس (هندوراس) با 129 رای

4- برایان خافت رویز از فولهام انگلستان (کاستاریکا) با 68 رای

5- مارکو ژونافی فابیان از گوآدالاخارا مکزیک (مکزیک) با 58 رای

این فهرست در حالی اعلام شد که مهدی مهدوی‌کیا روز جمعه از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و دیدار هفته بیست و یکم این تیم برابر صبای قم را از دست داد.