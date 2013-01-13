به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) محبوبترین بازیکنان سال 2012 جهان را اعلام کرد که مهدی مهدوی کیا با 103 هزار و 703 رای در صدر فهرست محبوب ترین بازیکن آسیا قرار گرفته است. در این رده بندی، سیدمهدی رحمتی با 79 هزار و 533 رای در مکان دوم قرار دارد.
بر اساس همین گزارش در رده بندی جهانی خوآن آرنگو، بازیکن ونزوئلایی تیم فوتبال بورسیا مونشن گلادباخ با 104 هزار و 297 رای محبوب ترین بازیکن است و مهدی مهدوی کیا نیز با 103 هزار و 703 رای به عنوان دومین بازیکن محبوب جهان معرفی شده است.
فهرست کامل محبوبترین بازیکنان جهان در سال 2012 به تفکیک قارههای مختلف به شرح زیر است:
آسیا:
1- مهدی مهدویکیا از پرسپولیس (ایران) با 103703 رای
2- سیدمهدی رحمتی از استقلال (ایران) با 79533 رای
3- یاسر القحطانی از العین (عربستان) با 36242 رای
4- محمد نور از الاتحاد (عربستان) با 27499 رای
5- احمد یاسین از اوربرو اسکا (عراق) با 13021 رای
اروپا:
1- هنریخ میختاریان از شاختار دونتسک اوکراین (ارمنستان) با 35063 رای
2- ادین ژکو از منچسترسیتی انگلستان (بوسنی) با 17391 رای
3- میروسلاو کلوزه از لاتزیو ایتالیا (آلمان) با 126798 رای
4- برانیسلاو ایوانکویچ از چلسی انگلستان (صربستان) با 11615 رای
5- یوهن کونوپلیانکا از دنیپرو اوکراین (اوکراین) با 8622 رای
6- کریستیانو رونالدو از رئال مادرید اسپانیا (پرتغال) با 8584 رای
7- فرانچسکو توتوی از رم ایتالیا (ایتالیا) با 5238 رای
8- لوریک کانا از لاتزیو ایتالیا (آلبانی) با 818 رای
اقیانوسیه:
تیم کاهیل از نیویورک ردبولز آمریکا (استرالیا) با 113 رای
آمریکای جنوبی:
1- خوآن آرانگو از مونشنگلادباخ آلمان(ونزوئلا) با 104297 رای
2- خوزه پائولو گوئهررو از کورنتیانس برزیل (پرو) با 9580 رای
3- جاناتان فابرو از سرو پورتنو (پاراگوئه) با 9493 رای
4- لیونل مسی از بارسلونا اسپانیا (آرژانتین) با 4965 رای
5- لئویس والنسیا از منچستریونایتد انگلستان (اکوادور) با 3270 رای
6- جفرسون فارفان از شالکه آلمان (پرو) با 1944 رای
7- رادمال فالکائو گارسیا از آتلتیکو مادرید اسپانیا (کلمبیا) با 1099 رای
8- جیمز دیوید رودرویگوئز از پورتو پرتغال (کلمبیا) با 154 رای
آفریقا:
1- ندیر لامیاقری از ویداد مراکش (مراکش) با 24501 رای
2- یوسف امساکنی از اسپرانسه تونس (تونس) با 8989 رای
3- محمد ابوتریکا الاهلی مصر (مصر) با 8646 رای
4- صوفیانه فغولی از والنسیا اسپانیا (الجزایر با 3577 رای
5- عبدالمومن جابو از کلاپ آفریکن تونس (الجزایر) با 1199 رای
آمریکای شمالی و مرکزی:
1- رودولفو آنتونیو زلایا آلیانزا السالوادور (السالوادور با 389 رای
2- خوزه کورونا از کروز آزول مکزیک (مکزیک) با 146 رای
3- راجر اسپینوزا از اسپورتینگ کانزاس هندوراس (هندوراس) با 129 رای
4- برایان خافت رویز از فولهام انگلستان (کاستاریکا) با 68 رای
5- مارکو ژونافی فابیان از گوآدالاخارا مکزیک (مکزیک) با 58 رای
این فهرست در حالی اعلام شد که مهدی مهدویکیا روز جمعه از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و دیدار هفته بیست و یکم این تیم برابر صبای قم را از دست داد.
نظر شما