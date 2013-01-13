"آرسن ونگر" همه چیز آرسنال است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوران مربیگری 16 ساله آرسن ونگر در آرسنال به دلیل فراز و نشیب‎هایی که این تیم در فصل جاری داشته در مخاطره قرار گرفته است. این در حالی است که "وویسیچ چزنی" هنوز بر این باور است ونگر در ورزشگاه امارات مقام خدایی دارد و کسی نمی‎تواند به او برسد.

وی به سان گفت: در باشگاه آرسنال، ونگر خداست و هیچکس نمی‎تواند علیه او شورش کند. خدا فقط یکی است. شما در انگلستان نمی‎توانید علیه مربی خود سر به شورش بگذارید. آنهایی که این کار را انجام می دهند معمولا در ترکیب اصلی قرار نمی‌گیرند.

چزنی افزود: در فوتبال انگلستان حتی دست ندادن هم پیامد دارد. شما می توانید در لهستان علیه قانون اقدام کنید و کسی هم کاری به شما نداشته باشد اما در انگلستان خیلی نمی‎توان این کار را انجام داد.

چزنی در سال 2008 به عنوان یک تمرین‎کننده به آرسنال پیوست و اکنون دروازه بان شماره یک این تیم است.