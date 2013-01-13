"آرسن ونگر" همه چیز آرسنال است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوران مربیگری 16 ساله آرسن ونگر در آرسنال به دلیل فراز و نشیبهایی که این تیم در فصل جاری داشته در مخاطره قرار گرفته است. این در حالی است که "وویسیچ چزنی" هنوز بر این باور است ونگر در ورزشگاه امارات مقام خدایی دارد و کسی نمیتواند به او برسد.
وی به سان گفت: در باشگاه آرسنال، ونگر خداست و هیچکس نمیتواند علیه او شورش کند. خدا فقط یکی است. شما در انگلستان نمیتوانید علیه مربی خود سر به شورش بگذارید. آنهایی که این کار را انجام می دهند معمولا در ترکیب اصلی قرار نمیگیرند.
چزنی افزود: در فوتبال انگلستان حتی دست ندادن هم پیامد دارد. شما می توانید در لهستان علیه قانون اقدام کنید و کسی هم کاری به شما نداشته باشد اما در انگلستان خیلی نمیتوان این کار را انجام داد.
چزنی در سال 2008 به عنوان یک تمرینکننده به آرسنال پیوست و اکنون دروازه بان شماره یک این تیم است.
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