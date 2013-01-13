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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۹

رونقی به مهر خبر داد:

حریم شهری بیرجند توسعه می یابد

حریم شهری بیرجند توسعه می یابد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار بیرجند از پیگیری برای توسعه رینگ محدوده شهری بیرجند خبر داد.

مهدی رونقی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شهر بیرجند با کمبود زمین مواجه است، اظهارداشت: برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر  به مردم باید حریم شهر و فضا بیشتر شود.

وی اضافه کرد: در این راستا باید خدمات و زیرساخت ها  در اطراف شهر بسترسازی شود.

رونقی با اشاره به اینکه آرامستان بیرجند هم  به دلیل واقع شدن در مرکز شهر نیازمند ساماندهی است، افزود: آرامستان بیرجند باید به 15 کیلومتر خارج از شهر منتقل شود.

وی ادامه داد: پیش بینی شده در آرامستان جدید بیرجند قطعات مختلف مربوط به شهدا، ایثارگران و مشاهیر مشخص شود.

رونقی همچنین از ساماندهی مرکز تجاری بیرجند در مرکز شهر بیرجند خبر داد و گفت: بازار فعلی بیرجند که نمادی از فرهنگ و اقتصاد مرکز استان است، نوسازی و بازسازی خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز پرتو درمانی در بیرجند در دست پیگیری است، یادآور شد: همچنین برای بهبود وضعیت درمانی و بهداشتی مردم مرکز بیماری های خاص و اتمام بیمارستان 200 تختخوابی بیرجند پیگیری می شود.

کد مطلب 1789273

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