حریم شهری بیرجند توسعه می یابد

مهدی رونقی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شهر بیرجند با کمبود زمین مواجه است، اظهارداشت: برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم باید حریم شهر و فضا بیشتر شود.

وی اضافه کرد: در این راستا باید خدمات و زیرساخت ها در اطراف شهر بسترسازی شود.

رونقی با اشاره به اینکه آرامستان بیرجند هم به دلیل واقع شدن در مرکز شهر نیازمند ساماندهی است، افزود: آرامستان بیرجند باید به 15 کیلومتر خارج از شهر منتقل شود.

وی ادامه داد: پیش بینی شده در آرامستان جدید بیرجند قطعات مختلف مربوط به شهدا، ایثارگران و مشاهیر مشخص شود.

رونقی همچنین از ساماندهی مرکز تجاری بیرجند در مرکز شهر بیرجند خبر داد و گفت: بازار فعلی بیرجند که نمادی از فرهنگ و اقتصاد مرکز استان است، نوسازی و بازسازی خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز پرتو درمانی در بیرجند در دست پیگیری است، یادآور شد: همچنین برای بهبود وضعیت درمانی و بهداشتی مردم مرکز بیماری های خاص و اتمام بیمارستان 200 تختخوابی بیرجند پیگیری می شود.