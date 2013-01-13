به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید کشوری تله مدیسین را پزشکی از راه دور توصیف کرد و افزود: تله مدیسین روشی برای کنترل، درمان و تشخیص بیماریها و مراقبت از بیمار به شمار میرود که در بسیاری از کشورهای دنیا از این روش در پزشکی و نظام سلامت بهره میبرند.
دبیر کنفرانس تله مدیسین با بیان اینکه این کنفرانس در طول 3 روز برگزار میشود و دارای امتیاز بازآموزی برای جامعه پزشکی است، اظهار داشت: این کنفرانس در روزهای 17و 18 بهمن ماه برگزار میشود و سمینارهای جنبی آن در روز 19 بهمن ماه خواهد بود.
وی برگزاری دو سمینار انفورماتیک تصویربرداری و تله پاتولوژی را از برنامههای جنبی این کنفرانس نام برد و یادآور شد: در سمینار انفورماتیک تصویربرداری، برای اولین بار در کنار مباحث تله رادیولوژیک، در خصوص پزشکی هسته ای از راه دور مورد بحث و بررسی میشود.
کشوری نمایش رباتهای جراح را از دیگر برنامههای جنبی این کنفرانس نام برد و خاطر نشان کرد: در روز 19 بهمن ماه در کنار سایر بحث های مرتبط با تله مدیسین برخی رباتهای جراح که تاکنون ساخته و عرضه شده است، نمایش داده خواهد شد.
وی تله مدیسین تشخیص و درمان و تله مدیسین و پرونده الکترونیکی سلامت را از محورهای این کنفرانس ذکر کرد و یادآور شد: در این کنفرانس نرم افزارهای کاربردی این حوزه اعم از سیستمهای اطلاعات سلامت، انتقال و آرشیو تصاویر پزشکی و مدیریت بیمارستانی معرفی خواهد شد.
کشوری اضافه کرد: در این برنامه اقدام به معرفی و شناسایی نرم افزارهای Open source و نرم افزارهای دارای لیسانس خواهد شد.
دبیر کنفرانس تله مدیسین از عرضه رباتهای جراح در این کنفرانس خبر داد و گفت: در این کنفرانس که در بهمن ماه برگزار میشود ابعاد پزشکی هسته ای از راه دور نیز بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید کشوری تله مدیسین را پزشکی از راه دور توصیف کرد و افزود: تله مدیسین روشی برای کنترل، درمان و تشخیص بیماریها و مراقبت از بیمار به شمار میرود که در بسیاری از کشورهای دنیا از این روش در پزشکی و نظام سلامت بهره میبرند.
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