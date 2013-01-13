به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید کشوری تله مدیسین را پزشکی از راه دور توصیف کرد و افزود: تله مدیسین روشی برای کنترل، درمان و تشخیص بیماریها و مراقبت از بیمار به شمار می‌رود که در بسیاری از کشورهای دنیا از این روش در پزشکی و نظام سلامت بهره می‌برند.



دبیر کنفرانس تله مدیسین با بیان اینکه این کنفرانس در طول 3 روز برگزار می‌شود و دارای امتیاز بازآموزی برای جامعه پزشکی است، اظهار داشت: این کنفرانس در روزهای 17و 18 بهمن ماه برگزار می‌شود و سمینارهای جنبی آن در روز 19 بهمن ماه خواهد بود.



وی برگزاری دو سمینار انفورماتیک تصویربرداری و تله پاتولوژی را از برنامه‌های جنبی این کنفرانس نام برد و یادآور شد: در سمینار انفورماتیک تصویربرداری، برای اولین بار در کنار مباحث تله رادیولوژیک، در خصوص پزشکی هسته ای از راه دور مورد بحث و بررسی می‌شود.



کشوری نمایش رباتهای جراح را از دیگر برنامه‌های جنبی این کنفرانس نام برد و خاطر نشان کرد: در روز 19 بهمن ماه در کنار سایر بحث های مرتبط با تله مدیسین برخی رباتهای جراح که تاکنون ساخته و عرضه شده است، نمایش داده خواهد شد.



وی تله مدیسین تشخیص و درمان و تله مدیسین و پرونده الکترونیکی سلامت را از محورهای این کنفرانس ذکر کرد و یادآور شد: در این کنفرانس نرم افزارهای کاربردی این حوزه اعم از سیستم‌های اطلاعات سلامت، انتقال و آرشیو تصاویر پزشکی و مدیریت بیمارستانی معرفی خواهد شد.



کشوری اضافه کرد: در این برنامه اقدام به معرفی و شناسایی نرم افزارهای Open source و نرم افزارهای دارای لیسانس خواهد شد.