کاهش 29 درصدی تلفات رانندگی در تعطیلات اخیر/ وضعیت جوی جاده های کشور

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تصادفات در جاده های کشور اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری رانندگان در روزهای اخیر و تعطیلات آخر هفته، تلفات کاهش چشمگیری یافت به صورتی که در روز جمعه تلفات رانندگی 29 درصد کاهش داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون تنها دو محور دیلمان در استان گیلان و ارتفاعات استان گلستان دارای کولاک و یخ زدگی بوده و به جز این مسیرها، سایر جاده های کشور دارای جوی آرام است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اعلام اینکه هم اکنون محورهای تکاب - ایرانخواه در استان آذربایجان غربی، پونل به خلخال در آذربایجان شرقی، شمشک به دیزین در استان تهران و پیرانشهر به تمرچین یه علت لغزندگی و احتمال ریزش بهمن مسدود است، تاکید کرد: رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی و گردنه های برفگیر باید دارای زنجیر چرخ باشند. هم اکنون جوی آرام در جاده های کشور حاکم است اما ممکن است در مناطق کوهستانی شاهد کولاک باشیم.

به گفته سلبی، ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در جاده های کشور جلوگیری می کنند.