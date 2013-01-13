به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جنتی خطیب این هفته نماز جمعه تهران ضمن تبریک آزادی زوار ایرانی اسیر شده به دست گروه های تروریستی در سوریه، با اشاره به قیام 9 دی گفت: مسئله انقلاب از قم شروع شد و قم مطلع قصیده بلند نهضت اسلامی بود و 9 دی نیز متمم این مسئله شد.



وی افزود: قبل از 19 دی رژیم فکر می کرد دیگر هیچ قدرتی نمی تواند آن را متزلزل کند بنابراین خودش را در موضع قدرت می دید و هرگز فکر نمی کرد قیامی صورت بگیرد اما در 19 دی سال 56 حرکت اسلام خواهی تجدید و انقلاب زنده شد.



خطیب نماز جمعه تهران بیان داشت: کسی باور نمی کرد به این سادگی از 19 دی 56 تا بهمن 57 رژیم طاغوتی سقوط کند و این باید برای ما و همه مسلمانان ازجمله مردم بحرین و عربستان درس عبرت باشد که بالاخره این رژیم های طاغوتی به دست مردم البته نه مردم مسلح و تروریست سقوط خواهند کرد.



دبیر شورای نگهبان با اشاره به نقش مهم تهران در تحولات جهانی و با بیان اینکه کسانی که سیاست های دنیا را می چرخانند به قدرت ایران اعتراف دارند، تصریح کرد: سیاستمداران دنیا اعتراف می کنند تاریخ قدرت های سرمایه داری و ضد دینی تمام شده و نتانیاهو نیز در 15 خرداد90 در کنگره آمریکا می گوید که تحولات تاریخ درحال چرخیدن است و باید قبول کنیم نیروی قدرتمند و مخالف الگوی نظر ما وجود دارد که پرچم این نیرو در دست ایران و آیت الله خامنه ای است و کسانی که حاضر نبودند نام ایران را ببرند این گونه به قدرت ایران اعتراف می کنند بنابراین باید بدانیم که کجای تاریخ ایستاده ایم و بدانیم که چطور برای آینده برنامه ریزی کنیم.



وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در مقابل توطئه های بیگانگان در طول 30 سال عمر انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران، ملت قدرتمندی بود که توانست آن قدرت سنگین را بشکند و در طول این 30 سال نیز در مقابل هر گونه توطئه های دشمن و جنگ تحمیلی مقاومت و ایستادگی کرد. بنابراین اگر جوان های پرخروش ما همین موضع خود را ادامه دهند و بایستند ان شاء الله زمینه حضور ولی عصر (عج) فراهم خواهد شد.



جنتی در ادامه خطبه های خود با اشاره به مسئله انتخابات و به کار بردن کلید واژه انتخابات آزاد توسط برخی از سیاسیون گفت: ما هر سال انتخابات داشته ایم و همیشه این انتخابات ها سالم برگزار شده است و شاهد عینی آن نیز ملت و این مملکت است.



وی افزود: تا به حال در کدامیک از انتخابات ها مردم را با زور پای صندوق های رای آورده اند و یا اینکه چه موقعی با زور به آنان گفته اند که به فلان شخص رای بدهید و یا به فلان شخص رای ندهید و یا تاکنون به چه کسی گفته اید بیایید برای کاندیداتوری ثبت نام کنید و یا نیایید ثبت نام کنید.



خطیب این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد: کسانی که واجدین شرایط باشند امکان ندارد که رد شوند و اگر هم واجد شرایط نباشند امکان ندارد که تایید شوند و انتظاری غیر از این هم نباید داشته باشند.



وی کلید واژه انتخابات آزاد را رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام دانست و گفت: شکست خورده های سیاسی این روزها صحبت از انتخابات آزاد می کنند و یکی از آنها که از همه گردن کلفت تر است مدتها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. در خارج هم منافقین و سلطنت طلب ها این حرف را می زنند و اعتقاد دارند که با انتخابات آزاد می توانند انقلاب اسلامی را براندازند.



جنتی ادامه داد: کسانی که خود را مرد سیاست می دانند و نقش بالایی در حکومت داشتند آیا خجالت نمی کشند که حرف دشمنان خارجی نظام را می زنند و حرف بیگانگان را تکرار می کنند؟



وی با بیان اینکه مردم فتنه قبل را تجربه کرده اند و دارای بصیرت هستند، گفت: شکر خدا مردم ما مردمی با بصیرت هستند و حرکت های شما را دیده اند وهم شما را و هم روسا و لیدران فتنه را شناخته اندو می دانند در چه خطی حرکت می کنید لذا شما باید از مردم خجالت بکشید.



خطیب این هفته نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد: حالا بعد از گذشتن از فتنه 88 و بعد از بلوایی که فتنه گران به پا کردند مدعی شده و به میدان آمدند و صحبت از انتخابات آزاد می کنند و می گویند باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بتوانیم بیاییم حالا بعد از فتنه گری منتظر جایزه گرفتن هم هستند.



جنتی همچنین به اشاره به تحولات بحرین گفت: مردم بحرین مظلوم هستند اما شعار هیهات من الذله جلوی آنان است و این تابلو را نباید از خانه ها و خیابان هایشان دور کنند و بدانند که آینده از آن آنان است.



در ادامه خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه انگلیس و اسرائیل قصد روشن کردن آتش فتنه در عراق همچون سوریه دارند، گفت: دشمنان خارجی به دنبال راه اندازی جنگ های خارجی در عراق هستند و می خواهند عراق را مانند سوریه کنند لذا مردم عراق باید هوشیار باشند .



وی رمز وحدت را عامل پیروزی و غلبه مسلمانان عراق بر توطئه های خارجی دانست و تاکید کرد: مردم عراق با حفظ وحدت توانستند در مقابل صدام پیروز شوند لذا نباید این رمز وحدت را فراموش کنند و زیر پرچم قرآن و وحدت می توانند در مقابل دشمنان پیروز شوند.



همچنین آیت الله جنتی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا(ع) با ذکر حدیثی از پیامبر اسلام خطاب به کسانی که در پست های مدیریتی هستند و کارهای مردم به دست آنان است، اظهار داشت: پیامبر اسلام فرمودند" خدایا هر کسی از امت من که کار مردم در دستش است و بر مردم سخت گرفت بر آنان سخت بگیر" بنابراین این قدر کار مردم را گره نزنید و من این تهدید پیامبر را به شما عرض می کنم که پیامبر این چنین مردم را نفرین کرده است.



وی همچنین در مورد ربا گفت: حضرت محمد (ص) در مورد ربا فرموده است که یک درهم ربا نزد خدا از 36 زنا گناهش بیشتر است و در جای دیگر نیز بیان داشتند به خداوندی که جان من در دست اوست ما کسی را به ماموریتی نمی گماریم برای اینکه چیزی از مردم بگیرد که اگر بگیرد روز قیامت باری می شود بر گردنش.



خطیب این هفته نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام در خصوص رعایت عدالت گفت: حضرت محمد (ص) قسم می خورد و می فرماید "به خدا قسم اگر فاطمه هم دزدی کند دستش را می بریدم". بنابراین باید این مسائل در کشورهای اسلامی نیز اجرا شود و تبعیضی به خصوص در باب قضاوت وجود نداشته باشد؛ چرا که سرانجام آن هلاکت است.



وی همچنین با اشاره به 28 صفر و رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) گفت: پیامبر در زمان رحلتش گفت من اهل بیتم را به همه مومنین می سپارم و ادامه دادند من اولین کسی هستم که روز قیامت بر خدا وارد می شوم و بعد از من کتاب خدا و اهل بیتم و بعد امتم و در روز قیامت من از این امت می پرسم شما با اهل بیت من چه کردید.



